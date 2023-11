Đà Nẵng: Dốc toàn lực ứng phó nguy cơ ngập lụt cục bộ do mưa lớn

Mưa to kéo dài ở phía tây TP.Đà Nẵng

Theo tin của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung bộ, từ ngày 13 - 17.11, tại TP.Đà Nẵng có mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa tại các quận, huyện là 250 - 450 mm, có nơi trên 600 mm. Đợt mưa lớn có khả năng gây ngập lụt diện rộng khu vực thấp trũng và nhiều tuyến đường giao thông tại trung tâm thành phố.

Ghi nhận của PV Thanh Niên sáng 13.11, tại TP.Đà Nẵng có mưa to, có nơi mưa rất to, kéo dài. Đáng chú ý, khu vực H.Hòa Vang phía tây thành phố mưa to kéo dài, lượng mưa đo được vào sáng nay tại khu vực Hòa Phước 169,8 mm, Hòa Khương 129 mm, Hòa Bắc 124,2 mm…

Mưa lớn kéo dài từ rạng sáng nay 13.11 gây nguy cơ ngập lụt tại các khu vực H.Hòa Vang, Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) HUY ĐẠT

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, UBND TP.Đà Nẵng ban hành văn bản về việc tập trung ứng phó với mưa, lũ, sạt lở đất trước nguy cơ xảy ra đợt mưa lớn diện rộng.

UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ lập phương án, phối hợp để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả với một số kịch bản thiên tai.

Các quận, huyện cần thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ, ngập lụt và ứng phó đô thị; sẵn sàng triển khai phương án sơ tán dân, nhất là tại các vùng trũng, thấp, ngập lụt, ven suối, vùng có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét…; sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn.

Đồng thời, thiết lập, tổ chức lực lượng để canh gác, chốt chặn tại các tuyến đường, khu vực ngập sâu, ngầm, cầu tràn; tổ chức nạo vét, khơi thông tuyến, cống thoát nước...

Các phường, xã cần sẵn sàng nhân lực, vật tư trang thiết bị theo phương châm "4 tại chỗ". Người dân cần chủ động kê tài sản, khơi thông, không làm cản trở dòng chảy, tiêu thoát nước tại các kênh mương và cửa thu nước trước nhà để nâng cao hiệu quả thoát nước.

Khu dân cư đường Mẹ Suốt (P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu) thời gian qua thường xuyên bị ngập lụt. Ngày 12.11, UBND Q.Liên Chiểu đã huy động lực lượng, phương tiện phát quang cây, bụi rậm và thu gom, khơi thông dòng chảy dọc tuyến kênh thoát nước HUY ĐẠT

Lực lượng công an sẵn sàng hỗ trợ người dân ứng phó mưa lũ

Tối qua 12.11, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng có văn bản hỏa tốc gửi các đơn vị, địa phương trực thuộc sẵn sàng ứng phó nguy cơ mưa lũ, ngập úng trên địa bàn.

Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị tổ chức ứng trực, sẵn sàng huy động 100% quân số khi cần thiết. Rà soát, kiểm tra, sẵn sàng phương tiện, trang thiết bị hoặc liên hệ, huy động, trưng dụng các phương tiện, trang thiết bị của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ngoài lực lượng Công an TP.Đà Nẵng để phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Các lực lượng sẵn sàng ứng cứu, hỗ trợ kịp thời người dân khi có yêu cầu; nhất là trong các tình huống nguy hiểm, ngập sâu tại các khu dân cư, cuốn trôi, vùi lấp do lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực đồi núi, ven sông, ven biển…

Công an TP.Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị tổ chức ứng trực, sẵn sàng huy động 100% quân số để triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng cứu, hỗ trợ kịp thời người dân trong tình huống nguy hiểm HUY ĐẠT

Tại các khu vực, tuyến đường có nguy cơ ngập sâu, thường xuyên ngập sâu, nguy cơ sạt lở, đã xảy ra tình trạng sạt lở..., Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tham mưu chính quyền địa phương và phối hợp vận động, di dời, sơ tán người dân đến khu vực an toàn. Đồng thời, duy trì thực hiện nghiêm công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, không để tội phạm lợi dụng gây án trong suốt thời gian xảy ra mưa lớn, ngập úng, lũ lụt, nhất là tại các khu vực sơ tán người dân đi và đến.

Lực lượng Công an TP.Đà Nẵng sơ tán người dân vùng ngập lụt ở Q.Liên Chiểu trong đợt mưa lớn kéo dài hồi giữa tháng 10 HUY ĐẠT

Đặc biệt, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị chủ động phương án bố trí, di chuyển lực lượng, phương tiện, trang thiết bị nhằm kịp thời ứng cứu, di dời, hỗ trợ người dân khi xảy ra các tình huống nguy hiểm; chốt chặn, phân luồng, hướng dẫn giao thông, kiên quyết không cho người và phương tiện lưu thông khi không đảm bảo an toàn.