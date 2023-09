Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục điều động cán bộ

Ngày 13.9, Công an TP.Đà Nẵng tổ chức công bố quyết định về công tác cán bộ tại công an các đơn vị, địa phương.



Theo các quyết định, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng điều động thượng tá Nguyễn Xuân Vinh, Trưởng phòng Cảnh sát môi trường (Công an TP.Đà Nẵng) đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng công an Q.Ngũ Hành Sơn.

Đồng thời, điều động thượng tá Nguyễn Thị Bích Lân, Trưởng công an Q.Ngũ Hành Sơn, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Công an TP.Đà Nẵng.

Thượng tá Nguyễn Xuân Vinh, thượng tá Nguyễn Thị Bích Lân nhận hoa chúc mừng tại lễ công bố NGUYỄN TÚ

Phát biểu tại lễ công bố quyết định, thay mặt Đảng ủy, Ban giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, chúc mừng các cán bộ lãnh đạo cấp phòng được điều động giữ các chức vụ tại công an các đơn vị, địa phương lần này.

Theo thượng tá Nguyễn Đại Đồng, đây là sự ghi nhận nỗ lực, cống hiến của các cán bộ lãnh đạo trong quá trình công tác, góp phần tích cực vào kết quả, thành tích chung của Công an TP.Đà Nẵng thời gian qua.

Trước đó, chiều 31.8, Công an TP.Đà Nẵng cũng đã công bố các quyết định về tổ chức bộ máy với 27 đơn vị cấp phòng, 4 đơn vị thuộc diện sáp nhập, giải thể.

Công an TP.Đà Nẵng điều động, bố trí 27 lãnh đạo cấp phòng và công an quận, 87 cán bộ chỉ huy cấp đội, 74 cán bộ, chiến sĩ không giữ chức vụ, 18 phó trưởng phòng và tương đương các đơn vị sáp nhập, giải thể và điều động cán bộ theo yêu cầu công tác giữ chức vụ phó phòng, phó công an các quận.

Công an TP.Đà Nẵng cũng điều động, bố trí 161 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị cấp phòng trong diện sáp nhập, giải thể đến nhận công tác tại công an các đơn vị, địa phương.