Công an TP.Đà Nẵng điều động, bố trí lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương

Theo quyết định của Bộ Công an, Công an TP.Đà Nẵng có 27 đơn vị cấp phòng, có 4 đơn vị thuộc diện sáp nhập, giải thể gồm Phòng Tình báo, Phòng Ngoại tuyến, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và Phòng Cảnh sát môi trường.



Trong đó, Phòng Cảnh sát môi trường sáp nhập vào Phòng Cảnh sát kinh tế thành Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (gọi tắt là Phòng Cảnh sát kinh tế). Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc sáp nhập vào Phòng Tham mưu. Phòng Ngoại tuyến sáp nhập vào Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ thành Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến.

Công an TP.Đà Nẵng cũng điều động, bố trí 27 lãnh đạo cấp phòng và công an quận, 87 cán bộ chỉ huy cấp đội và 74 cán bộ chiến sĩ không giữ chức vụ.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng trao quyết định điều động, bố trí cán bộ cho 9 trưởng phòng, trưởng công an địa phương NGUYỄN TÚ

Cụ thể, thượng tá Trần Văn Tám, Trưởng công an Q.Thanh Khê giữ chức vụ Trưởng công an Q.Hải Châu; thượng tá Phan Văn Thương, Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác chính trị giữ chức vụ Trưởng công an Q.Thanh Khê; thượng tá Huỳnh Như Thương, Trưởng phòng Ngoại tuyến giữ chức vụ Phó phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến.

Trung tá Nguyễn Kim Trung, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường; thượng tá Trần Công Thu, Trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến.

Thượng tá Nguyễn Bảy, Trưởng phòng Tình báo giữ chức vụ Chánh thanh tra Công an TP.Đà Nẵng; thượng tá Nguyễn Thành Nam, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ giữ chức vụ Trưởng công an Q.Sơn Trà; thượng tá Trần Hoài Phương, Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ; thượng tá Nguyễn Văn Cung, Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự.

Đại tá Phan Văn Dũng, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng trao quyết định điều động, bố trí cán bộ cho các phó phòng và tương đương NGUYỄN TÚ

Công an TP.Đà Nẵng cũng công bố các quyết định việc điều động, bố trí công tác 18 phó phòng và tương đương các đơn vị sáp nhập, giải thể và điều động cán bộ theo yêu cầu công tác giữ chức vụ phó phòng, phó công an các quận.



Theo đó, thượng tá Lê Ngọc Đông, Phó phòng Ngoại tuyến giữ chức vụ Phó phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến; thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Phó phòng Ngoại tuyến giữ chức vụ Phó phòng An ninh nội địa; thượng tá Bùi Ngọc Anh, Phó phòng Ngoại tuyến giữ chức vụ Phó phòng An ninh kinh tế; thượng tá Phạm Việt Hưng, Phó phòng Tình báo giữ chức vụ Phó phòng An ninh đối ngoại; thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó phòng Tình báo giữ chức vụ Phó phòng An ninh nội địa.

Thượng tá Mai Thị Thuận, Phó phòng Tình báo giữ chức vụ Phó ban Chuyên đề Công an TP.Đà Nẵng; thượng tá Nguyễn Phước Tốt, Phó phòng Cảnh sát môi trường giữ chức vụ Phó phòng Kỹ thuật hình sự; thượng tá Nguyễn Bá Nam, Phó phòng Cảnh sát môi trường giữ chức vụ Phó công an Q.Sơn Trà; thượng tá Nguyễn Chính, Phó phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc giữ chức vụ Phó phòng Tham mưu.

Trung tá Nguyễn Văn Quang, Phó phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc giữ chức vụ Phó phòng Cảnh sát cơ động; thượng tá Văn Thu Phương, Phó phòng Công tác Đảng và công tác chính trị giữ chức vụ Phó phòng Tổ chức cán bộ; trung tá Trịnh Trường Nhơn, Phó phòng An ninh nội địa giữ chức vụ Phó công an Q.Hải Châu; trung tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy giữ chức vụ Phó công an Q.Liên Chiểu.

Thượng tá Đặng Thanh Hải, thượng tá Đặng Thị Thanh Trà và trung tá Nguyễn Khánh Hòa (cùng Phó phòng Kỹ thuật nghiệp vụ) giữ chức vụ Phó phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến. Thượng tá Đặng Quốc Phong và trung tá Nguyễn Văn Học (Phó phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) giữ chức vụ Phó phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường.

Dịp này, Công an TP.Đà Nẵng cũng điều động, bố trí 161 cán bộ chiến sĩ các đơn vị cấp phòng trong diện sáp nhập, giải thể đến nhận công tác tại công an các đơn vị, địa phương.

Phó giám đốc Công an thành phố tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Đà Nẵng

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng đã tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó giám đốc Công an thành phố tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, đây không chỉ là vinh dự của cá nhân đại tá Nguyễn Văn Tăng mà còn là vinh dự của lực lượng công an thành phố. Bí thư Thành ủy tin tưởng trên cương vị mới, đại tá Nguyễn Văn Tăng tiếp tục nỗ lực với tinh thần, trách nhiệm cao nhất, phấn đấu rèn luyện, hoàn thành tốt công tác chuyên môn, tham mưu cho Giám đốc Công an thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo các nhiệm vụ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trao quyết định cho đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025 NGUYỄN TÚ

Tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Văn Tăng bày tỏ vinh dự được Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức công bố và trao quyết định của Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.



Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng khẳng định, với vai trò Thành ủy viên, sẽ cố gắng, nỗ lực hết mình trong quá trình công tác, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, không ngừng trau dồi, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, dốc sức cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và hệ thống chính trị nêu cao truyền thống đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, thử thách, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 22 của Đảng bộ thành phố, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.