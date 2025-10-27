Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Sạt lở nghiêm trọng, gần 450 hộ dân miền núi Quảng Ngãi bị cô lập

Hải Phong - Hà Vy
27/10/2025 11:01 GMT+7

Mưa lớn kéo dài khiến hàng loạt tuyến đường huyết mạch bị sạt lở nghiêm trọng, giao thông tê liệt, gần 450 hộ dân ở xã Đăk Plô vùng cao Quảng Ngãi bị cô lập.

Ngày 27.10, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Đăk Plô (Quảng Ngãi), cho biết từ ngày 25 đến sáng nay 27.10, mưa lớn liên tục khiến khoảng 2 ha lúa nước bị ngập úng, nhiều công trình thủy lợi, cầu cống và hệ thống giao thông bị hư hỏng nặng. Một số nhà dân bị ảnh hưởng do sạt lở đất sát khu vực sinh sống. 

Có 449 hộ dân với hơn 1.500 nhân khẩu tại 4 thôn Đăk Boók, Pêng Lang, Bung Tôn và Bung Koong bị cô lập. Ước tổng thiệt hại toàn xã lên đến 7,5 tỉ đồng.

Mưa lớn gây sạt lở, gần 450 hộ dân ở miền núi quảng ngãi bị cô lập - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đang dùng xe cơ giới khắc phục sạt lở tại xã Đăk Plô (Quảng Ngãi)

ẢNH: H.P

"Chính quyền xã đã huy động lực lượng dân quân, công an và đoàn viên, thanh niên bám sát tại 4 thôn bị cô lập, sẵn sàng tiếp tế lương thực, thuốc men và hỗ trợ y tế cho người dân khi có yêu cầu. Chúng tôi cũng đang phối hợp với huyện để sớm khắc phục các điểm sạt lở, mở lại đường trong thời gian sớm nhất", ông Vĩnh nói.

Mưa lớn gây sạt lở, gần 450 hộ dân ở miền núi quảng ngãi bị cô lập - Ảnh 2.
Mưa lớn gây sạt lở, gần 450 hộ dân ở miền núi quảng ngãi bị cô lập - Ảnh 3.
Mưa lớn gây sạt lở, gần 450 hộ dân ở miền núi quảng ngãi bị cô lập - Ảnh 4.
Mưa lớn gây sạt lở, gần 450 hộ dân ở miền núi quảng ngãi bị cô lập - Ảnh 5.

Một số tuyến đường trên địa bàn xã Đăk Plô bị sạt lở gây cô lập

ẢNH: H.P

Theo đó, tại xã Đăk Plô, nhiều tuyến đường chính dẫn vào trung tâm xã và các thôn lân cận đều bị chia cắt do sạt lở đất đá. Cụ thể, đường từ thôn Đăk Roóc Nầm đến UBND xã, tuyến ĐH81 từ thôn Măng Khênh đi trung tâm xã, tuyến ĐH83 nối xã Đăk Pék với xã Đăk Plô, cùng tuyến từ thôn Pêng Lang đi thôn Đăk Boók đều bị sạt lở nặng, có đoạn đất đá vùi lấp gần như toàn bộ mặt đường.

Tình trạng này khiến 449 hộ dân với hơn 1.500 nhân khẩu tại thôn 4 thôn Đăk Boók, Pêng Lang, Bung Tôn và Bung Koong bị cô lập. Người dân không thể ra ngoài mua nhu yếu phẩm, việc vận chuyển hàng hóa và cứu trợ gặp nhiều khó khăn.

Mưa lớn gây sạt lở, gần 450 hộ dân ở miền núi quảng ngãi bị cô lập - Ảnh 6.

Lực lượng CSGT phối hợp cùng các đơn vị khắc phục sạt lở tại đèo Lò Xo, đoạn qua địa phận Quảng Ngãi

ẢNH: CSGT QUẢNG NGÃI

3 ngày mưa lớn từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có nơi trên 600 mm

Trong khi đó, trên đèo Lò Xo (đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi, thuộc tuyến đường Hồ Chí Minh), mưa lớn kéo dài khiến đất đá từ taluy dương liên tục sạt xuống mặt đường. Tại Km1408, lượng đất đá sạt xuống ước cao từ 5 - 7 m, gây ách tắc hoàn toàn.

Trạm CSGT Ngọc Hồi (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi) đang phối hợp với lực lượng chức năng và đơn vị quản lý đường bộ khẩn trương giải phóng lượng đất đá khổng lồ, đồng thời túc trực điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại. Tuy nhiên, do mưa vẫn chưa dứt, nhiều điểm trên đèo tiếp tục sạt lở, khiến công tác khắc phục gặp rất nhiều khó khăn.

Mưa lớn gây sạt lở, gần 450 hộ dân ở miền núi quảng ngãi bị cô lập - Ảnh 7.

Cây cối, đất sạt xuống đèo Lò Xo

ẢNH: CSGT QUẢNG NGÃI

Dự báo trong vài ngày tới, khu vực miền núi Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét còn rất cao. Các địa phương đang khẩn trương rà soát, di dời các hộ dân ở vùng có nguy cơ cao đến nơi an toàn.

Tin liên quan

Sạt lở nghiêm trọng sau mưa lớn, mất liên lạc với 600 hộ dân Trà Leng

Sạt lở nghiêm trọng sau mưa lớn, mất liên lạc với 600 hộ dân Trà Leng

Mưa lớn kéo dài đã gây ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng và diễn biến phức tạp tại nhiều khu vực thuộc các xã vùng cao TP.Đà Nẵng khiến nhiều nơi bị cô lập hoàn toàn, khoảng 600 hộ dân bị mất liên lạc.

Khám phá thêm chủ đề

cô lập Sạt lở Chia cắt lũ quét Quảng Ngãi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận