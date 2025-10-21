Yêu cầu Quân khu 5 phối hợp khắc phục sạt lở ở nghĩa trang lớn nhất Đà Nẵng

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng, do mưa lớn ngày 18.10, tại khu vực phần mộ thai nhi thuộc điểm từng sạt lở năm 2022 của nghĩa trang thành phố (thôn Hòa Khê, P.Hòa Khánh) có một điểm đất, đá trôi xuống dọc theo đường nước (từ phía trên núi xuống phần mộ).

Nghĩa trang lớn nhất TP.Đà Nẵng xuất hiện điểm sạt lở ẢNH: BÁO NHÂN DÂN

Để khẩn trương khắc phục hậu quả sạt lở đất đá tại nghĩa trang P.Hòa Khánh và vết nứt tại xã Trà Linh (TP.Đà Nẵng), hạn chế mức độ ảnh hưởng của những trận mưa sắp tới, Bộ Tổng tham mưu yêu cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 5 chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan chức năng liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát khu vực sạt lở, điều động lực lượng, phương tiện phối hợp cùng với chính quyền và nhân dân địa phương khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra làm ảnh hưởng đến khu vực nghĩa trang TP.Đà Nẵng và nhân dân sinh sống trên địa bàn nêu trên.

Cạnh đó, có phương án phòng, chống, xử lý tại những vị trí dòng chảy chính để tiêu năng cho những trận mưa sắp tới nhằm hạn chế tối đa khả năng sạt lở có thể tiếp tục xảy ra; tổ chức cắm biển cảnh báo và chỉ dẫn; di dời những hộ dân đang sinh sống tại khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Yêu cầu đơn vị tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo về Bộ Tham mưu (qua sở chỉ huy của bộ và Cục Cứu hộ, cứu nạn).

Liên quan đến vết nứt tại xã Trà Linh, ông Trịnh Minh Hải, Chủ tịch UBND xã Trà Linh, cho biết vết nứt dài khoảng 50 m, rộng khoảng 50 cm, chỉ cách khu dân cư khoảng 35 m và có dấu hiệu lan rộng, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao.

"Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân, địa phương đã huy động lực lượng tiến hành di dời khẩn cấp 8 hộ dân với 34 nhân khẩu cùng nhiều tài sản đến nơi an toàn ngay trong đêm", ông Hải nói.

Trong khi đó, nghĩa trang Hòa Sơn (P.Hòa Khánh) là nghĩa trang lớn nhất TP.Đà Nẵng, trong trận mưa ngập lịch sử vào đêm 14.10.2022, khu nghĩa trang này từng xảy ra sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng hơn 2,2 ha. Hàng nghìn khối đất đá tràn xuống, vùi lấp và làm hư hỏng hơn 600 ngôi mộ.