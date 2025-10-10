Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đưa đoàn tàu 300 tấn ngăn lũ cuốn trôi cầu đường sắt Bắc Giang

Mai Hà
Mai Hà
10/10/2025 20:41 GMT+7

Ngành đường sắt đã kéo đoàn tàu 6 toa chở xỉ quặng nặng khoảng 300 tấn đỗ trên cầu, để tăng tải trọng, trấn giữ cầu đường sắt Bắc Giang khỏi bị lũ cuốn trôi.

Thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, nước lũ trên sông Thương tại Bắc Giang đã dâng cao, chỉ còn cách đáy dầm cầu đường sắt Bắc Giang (Km48+738 tuyến Hà Nội - Đồng Đăng) khoảng 1 m. Đến 8 giờ 10 mực nước chỉ còn cách đáy dầm cầu 95 cm.

Đưa đoàn tàu 300 tấn ngăn lũ cuốn trôi cầu đường sắt Bắc Giang- Ảnh 1.

Đường sắt điều 6 toa tàu hàng nặng 300 tấn, ngăn lũ cuốn trôi cầu đường sắt Bắc Giang

ẢNH: NGỌC NĂM

Trước diễn biến đó, ngày 8.10, Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng đã báo cáo điều độ chạy tàu cho phong tỏa đường sắt qua cầu Bắc Giang. Đồng thời, công ty này thông báo và phối hợp với địa phương cấm xe máy và xe thô sơ đi qua cầu từ 8 giờ 30 cùng ngày.

Đồng thời phương án dùng đoàn tàu chở đá đỗ trên cầu Bắc Giang nhằm gia tăng tải trọng cho cầu, ngăn nguy cơ nước lũ dâng cao cuốn trôi cầu được tính đến. Song do tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng bị ngập nhiều nơi nên không thể đưa đoàn tàu chở đá từ Đồng Mỏ (Lạng Sơn) về được.

Công ty CP Đường sắt Hà Lạng đã kéo đoàn tàu gồm 6 toa chở xỉ quặng nặng khoảng 300 tấn về chất tải lên cầu Bắc Giang vào 13 giờ ngày 8.10 để gia tăng tải trọng cho cầu, nhằm chống lại sức nước khi lũ có khả năng dâng cao cuốn trôi cầu. Đặc biệt là nguy cơ cây, gỗ, rều rác, các phương tiện đường thủy bị trôi... làm gia tăng áp lực lên cầu Bắc Giang.

Đáng chú ý, đến chiều 10.10, mực nước sông Thương tiếp tục dâng, chỉ cách đáy dầm cầu đường sắt Bắc Giang 65 cm. Vì vậy, ngành đường sắt vẫn tiếp tục duy trì 6 toa tàu chở đá trên cầu. 

Đưa đoàn tàu 300 tấn ngăn lũ cuốn trôi cầu đường sắt Bắc Giang- Ảnh 2.

Đoạn đường sắt bị lũ cuốn trôi tại xã Trung Giã dự kiến sẽ được khắc phục trong vài ngày tới

ẢNH: NGỌC NĂM

Chiều 10.10, lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng đã đi kiểm tra đoạn đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên bị nước lũ cuốn trôi tại xã Trung Giã (Hà Nội).

Tuyến đường sắt này không chạy tàu khách mà chỉ chạy tàu hàng với tần suất không cao. Song ngành đường sắt cho biết vẫn dốc lực khẩn trương thông đường để tránh ảnh hưởng đến đời sống bà con khu vực hạ lưu. 

Phương án khắc phục trước mắt là đổ đá ngăn dòng chảy để tránh gây ngập lụt, ảnh hưởng đến đời sống bà con. Theo ghi nhận đến 14 giờ chiều nay, mực nước xuống chậm, mới rút khoảng 15 - 20 cm.

Mưa lũ bão Matmo gây thiệt hại 7.050 tỉ đồng

