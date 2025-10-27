Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Lũ cuốn sập cầu ở Huế, hàng ngàn hộ dân vùng cao bị chia cắt

Lê Hoài Nhân
27/10/2025 13:51 GMT+7

Mưa lớn tạo thành dòng nước lũ dữ, đổ mạnh về hạ nguồn, làm sập cầu Le No ở xã Khe Tre, vùng cao TP.Huế.

Trưa nay 27.10, mưa lớn khiến dòng lũ từ thượng nguồn đổ về nhánh sông Tả Trạch làm sập cầu Le No ở xã Khe Tre (thuộc khu vực thượng nguồn TP.Huế), lực lượng chức năng đã rào chắn, đảm bảo an toàn cho người dân.

TP.Huế: Nước đầu nguồn đổ về, sập cầu Le No ở xã miền núi Khe Tre - Ảnh 1.

Hiện trường cầu Le No bị sập

ẢNH: BÌNH NGUYỄN

Theo thông tin ban đầu, cầu Le No sập vào trưa cùng ngày, thời điểm này, nước từ đầu nguồn đổ về nhánh Tả Trạch rất mạnh tạo thành dòng lũ lớn.

Người dân xã Khe Tre cho biết, cầu Le No nối tổ dân phố 3 thôn Phú Mậu, thôn K4 với tuyến đường trung tâm xã. Sập cầu Le No sẽ khiến hàng ngàn hộ dân các xã này bị chia cắt. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương có mặt tại hiện trường, đảm bảo an toàn cho các phương tiện.

TP.Huế: Nước đầu nguồn đổ về, sập cầu Le No ở xã miền núi Khe Tre - Ảnh 2.

Nước từ đầu nguồn đổ về tạo thành dòng lũ lớn

ẢNH: BÌNH NGUYỄN

Tại xã Khe Tre, mưa lớn cũng gây nhiều vị trí bị sạt lở, trong đó có 3 đoạn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan sạt lở nghiêm trọng.

Đến trưa nay 27.10, mưa lớn vẫn kéo dài, tập trung khu vực Bạch Mã (350 mm), Phú Lộc (691mm), A Lưới (327 mm), lớn nhất là khu vực Khe Tre (774 mm). Nước các hồ thủy điện đang tiếp tục tăng điều tiết xả lũ. Trung tâm TP.Huế ngập lụt diện rộng.

Lũ trên sông Hương dâng cao, TP.Huế ngập trên diện rộng

Mưa trắng trời A Lưới, đường Hồ Chí Minh thành sông

Lượng mưa lớn trút xuống vùng cao A Lưới (TP.Huế) đã khiến nhiều đoạn đường Hồ Chí Minh ngập sâu trong nước.

sập cầu Mưa lũ Sạt lở Huế Chia cắt
