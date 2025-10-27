Mưa trắng trời A Lưới, đường Hồ Chí Minh thành sông

Từ đêm 26 đến trưa nay 27.10, mưa lớn kéo dài liên tục trút xuống khu vực vùng cao A Lưới (TP.Huế) khiến nhiều đoạn trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn ngập sâu, có nơi ngập khoảng nửa mét.
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, một số đoạn nước tràn qua mặt đường, dòng chảy xiết khiến các phương tiện gặp nhiều khó khăn khi di chuyển, buộc phải đi vào làn ngược chiều để tránh vùng ngập.
Đặc biệt, nhiều đoạn đường 2 chiều qua xã A Lưới 2 và A Lưới 3 bị ngập sâu. Có đoạn, dòng nước lũ cuốn theo đất đá tràn ra mặt đường.
Khu Quản lý đường bộ II và chính quyền địa phương đã nhanh chóng cử lực lượng đặt biển cảnh báo, phân luồng giao thông tạm thời, túc trực tại các điểm xung yếu để hướng dẫn phương tiện qua lại an toàn.
Đến cuối giờ trưa 27.10, mưa vẫn chưa dứt, nước trên đường tiếp tục dâng cao, nhiều đoạn đường Hồ Chí Minh bị chia cắt cục bộ.
Theo Văn phòng Ban chỉ huy Phong chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP.Huế, từ 19 giờ ngày 26.10 đến 11 giờ 30 phút ngày 27.10, tại vùng cao A Lưới ghi nhận lượng mưa rất lớn.
Tại xã A Lưới 4 có mưa hơn 404 mm, tại Hồng Thái (A Lưới 3) ghi nhận lượng mưa gần 300 mm. Các xã A Lưới 1, A Lưới 2 và A Lưới 5 có mưa từ 200 – 250 mm.
Mưa lớn kéo dài cũng khiến nhiều vị trí trên tuyến QL49 nối trung tâm TP.Huế với các xã A Lưới tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, sụt trượt taluy.
Bình luận (0)