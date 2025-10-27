Mưa trắng trời A Lưới, đường Hồ Chí Minh thành sông

Từ đêm 26 đến trưa nay 27.10, mưa lớn kéo dài liên tục trút xuống khu vực vùng cao A Lưới (TP.Huế) khiến nhiều đoạn trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn ngập sâu, có nơi ngập khoảng nửa mét.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, một số đoạn nước tràn qua mặt đường, dòng chảy xiết khiến các phương tiện gặp nhiều khó khăn khi di chuyển, buộc phải đi vào làn ngược chiều để tránh vùng ngập.

Hệ thống cống dọc đường Hồ Chí Minh bị quá tải do lượng mưa quá lớn ẢNH: HOÀNG SƠN

Đặc biệt, nhiều đoạn đường 2 chiều qua xã A Lưới 2 và A Lưới 3 bị ngập sâu. Có đoạn, dòng nước lũ cuốn theo đất đá tràn ra mặt đường.

Khu Quản lý đường bộ II và chính quyền địa phương đã nhanh chóng cử lực lượng đặt biển cảnh báo, phân luồng giao thông tạm thời, túc trực tại các điểm xung yếu để hướng dẫn phương tiện qua lại an toàn.

Đến cuối giờ trưa 27.10, mưa vẫn chưa dứt, nước trên đường tiếp tục dâng cao, nhiều đoạn đường Hồ Chí Minh bị chia cắt cục bộ.

Nhiều đoạn trên đường Hồ Chí Minh ngập khá sâu ẢNH: HOÀNG SƠN

Theo Văn phòng Ban chỉ huy Phong chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP.Huế, từ 19 giờ ngày 26.10 đến 11 giờ 30 phút ngày 27.10, tại vùng cao A Lưới ghi nhận lượng mưa rất lớn.

Tại xã A Lưới 4 có mưa hơn 404 mm, tại Hồng Thái (A Lưới 3) ghi nhận lượng mưa gần 300 mm. Các xã A Lưới 1, A Lưới 2 và A Lưới 5 có mưa từ 200 – 250 mm.

Mưa lớn kéo dài cũng khiến nhiều vị trí trên tuyến QL49 nối trung tâm TP.Huế với các xã A Lưới tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, sụt trượt taluy.

Đường Hồ Chí Minh tại khu vực cây xăng xã A Ngo (cũ) biến thành sông ẢNH: HOÀNG SƠN

Dòng nước lũ từ các khe suối cuốn theo đất đá ra mặt đường Hồ Chí Minh ẢNH: HOÀNG SƠN

Có đoạn cả 2 làn đường Hồ Chí Minh đều ngập sâu trong nước lũ ẢNH: HOÀNG SƠN

Nước lũ tràn ra đường đoạn qua xã Sơn Thủy (cũ) ẢNH: HOÀNG SƠN

Lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo ngăn phương tiện không đi vào vùng ngập nước sâu ẢNH: HOÀNG SƠN

Đến trưa 27.10, A Lưới vẫn mưa trắng trời ẢNH: HOÀNG SƠN

Người dân vùng cao A Lưới chật vật dưới mưa lớn ẢNH: HOÀNG SƠN

Nhiều nhà dân nằm trong vùng có nguy cơ bị lũ quét ẢNH: HOÀNG SƠN

Nhiều địa điểm tại A Lưới ghi nhận lượng mưa trên 400 mm ẢNH: HOÀNG SƠN

Trận mưa lớn kéo dài khiến nhiều đoạn trên đường Hồ Chí Minh ngập trong nước lũ đục ngầu ẢNH: HOÀNG SƠN

Các phương tiện đi trên đường Hồ Chí Minh phải lưu thông vào làn ngược chiều để tránh vùng nước ngập sâu ẢNH: HOÀNG SƠN



