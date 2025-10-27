Đường Hồ Chí Minh sạt lở, dòng xe mắc kẹt suốt 2 ngày

Sáng nay (27.10), trên nhiều xã miền núi TP.Đà Nẵng vẫn tiếp tục có mưa lớn, gây ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Đặc biệt, tại các vị trí Km 1409+100, Km 1406+600, Km 1403+000 thuộc đoạn đường Hồ Chí Minh qua đèo Lò Xo nối TP.Đà Nẵng với tỉnh Quảng Ngãi, khối lượng lớn đất đá đã tràn chắn ngang đường, gây ách tắc giao thông hoàn toàn.

Theo thông tin từ Khu quản lý Đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam), sự cố sạt lở bắt đầu từ sáng sớm qua 26.10. Tính đến 17 giờ ngày 26.10, tuyến đèo Lò Xo, đoạn qua xã Phước Năng, ghi nhận 7 điểm sạt lở và vẫn có nguy cơ phát sinh thêm do mưa lớn liên tục.

Lực lượng chức năng đang cố gắng thông tuyến trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua đèo Lò Xo ẢNH: C.X.

Dù Khu quản lý Đường bộ III đã huy động nhân lực, phương tiện khẩn trương khắc phục, dọn dẹp bùn đất nhưng do khối lượng đất đá sạt lở quá lớn và điều kiện thời tiết mưa to bất lợi, đến sáng nay 27.10 vẫn chưa thể thông tuyến.

Việc tuyến đường huyết mạch qua đèo Lò Xo bị chia cắt đã khiến hàng dài xe tải, xe khách và nhiều phương tiện khác phải xếp hàng chờ đợi suốt 2 ngày nay.

Đáng chú ý, khu vực đèo núi không có cửa hàng hay khu buôn bán, gây khó khăn lớn trong việc đảm bảo điều kiện ăn uống cho các tài xế.

Nắm được tình hình, trong chiều 26 và sáng 27.10, chính quyền địa phương xã Phước Năng đã kịp thời mang theo lương khô, mì ăn liền, nước uống đến phân phát cho những tài xế bị kẹt lại.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Viết Thắng, Chủ tịch UBND xã Phước Năng, cho hay hàng chục xe tải, ô tô "mắc kẹt" nối đuôi nhau kéo dài do sạt lở nghiêm, đặc biệt tại đèo Lò Xo.

Đoàn xe mắc kẹt trên đường Hồ Chí Minh ẢNH: C.X

"Sáng nay, Cục Đường bộ Việt Nam cũng như các cơ quan chức năng có liên quan đã huy động lực lượng, phương tiện để xúc đất, mở đường nhằm sớm thông tuyến. Tuy nhiên, do mưa lớn công tác khắc phục sạt lở vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Hy vọng trong ngày hôm nay tuyến đường sẽ được thông tuyến", ông Thắng nói.

Theo ông Thắng, vì đa phần xe tải lớn, xe khách nên khi mắc kẹt không thể quay đầu trở lại. "Xe mắc kẹt từ trưa hôm qua (26.10) đến nay. Vì khu vực này không có hàng quán nên xã đã chở lương thực, thực phẩm lên hỗ trợ, đảm bảo nhu cầu tối thiểu cho các tài xế đang chờ thông đường giữa vùng rừng núi", ông Thắng nói.