Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đường Hồ Chí Minh sạt lở, dòng xe mắc kẹt suốt 2 ngày

Mạnh Cường
Mạnh Cường
27/10/2025 11:01 GMT+7

Mưa lớn kéo dài, tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua đèo Lò Xo (xã Phước Năng, TP. Đà Nẵng) sạt lở nghiêm trọng khiến giao thông bị chia cắt hoàn toàn. Hàng chục xe tải, xe khách bị mắc kẹt suốt 2 ngày.

Sáng nay (27.10), trên nhiều xã miền núi TP.Đà Nẵng vẫn tiếp tục có mưa lớn, gây ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Đặc biệt, tại các vị trí Km 1409+100, Km 1406+600, Km 1403+000 thuộc đoạn đường Hồ Chí Minh qua đèo Lò Xo nối TP.Đà Nẵng với tỉnh Quảng Ngãi, khối lượng lớn đất đá đã tràn chắn ngang đường, gây ách tắc giao thông hoàn toàn.

Theo thông tin từ Khu quản lý Đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam), sự cố sạt lở bắt đầu từ sáng sớm qua 26.10. Tính đến 17 giờ ngày 26.10, tuyến đèo Lò Xo, đoạn qua xã Phước Năng, ghi nhận 7 điểm sạt lở và vẫn có nguy cơ phát sinh thêm do mưa lớn liên tục.

Xe 'mắc kẹt’ hàng dài suốt 2 ngày trên đường Hồ Chí Minh vì sạt lở - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đang cố gắng thông tuyến trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua đèo Lò Xo

ẢNH: C.X.

Dù Khu quản lý Đường bộ III đã huy động nhân lực, phương tiện khẩn trương khắc phục, dọn dẹp bùn đất nhưng do khối lượng đất đá sạt lở quá lớn và điều kiện thời tiết mưa to bất lợi, đến sáng nay 27.10 vẫn chưa thể thông tuyến.

Việc tuyến đường huyết mạch qua đèo Lò Xo bị chia cắt đã khiến hàng dài xe tải, xe khách và nhiều phương tiện khác phải xếp hàng chờ đợi suốt 2 ngày nay.

Đáng chú ý, khu vực đèo núi không có cửa hàng hay khu buôn bán, gây khó khăn lớn trong việc đảm bảo điều kiện ăn uống cho các tài xế.

Nắm được tình hình, trong chiều 26 và sáng 27.10, chính quyền địa phương xã Phước Năng đã kịp thời mang theo lương khô, mì ăn liền, nước uống đến phân phát cho những tài xế bị kẹt lại.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Viết Thắng, Chủ tịch UBND xã Phước Năng, cho hay hàng chục xe tải, ô tô "mắc kẹt" nối đuôi nhau kéo dài do sạt lở nghiêm, đặc biệt tại đèo Lò Xo.

Xe 'mắc kẹt’ hàng dài suốt 2 ngày trên đường Hồ Chí Minh vì sạt lở - Ảnh 2.

Đoàn xe mắc kẹt trên đường Hồ Chí Minh

ẢNH: C.X

"Sáng nay, Cục Đường bộ Việt Nam cũng như các cơ quan chức năng có liên quan đã huy động lực lượng, phương tiện để xúc đất, mở đường nhằm sớm thông tuyến. Tuy nhiên, do mưa lớn công tác khắc phục sạt lở vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Hy vọng trong ngày hôm nay tuyến đường sẽ được thông tuyến", ông Thắng nói.

Theo ông Thắng, vì đa phần xe tải lớn, xe khách nên khi mắc kẹt không thể quay đầu trở lại. "Xe mắc kẹt từ trưa hôm qua (26.10) đến nay. Vì khu vực này không có hàng quán nên xã đã chở lương thực, thực phẩm lên hỗ trợ, đảm bảo nhu cầu tối thiểu cho các tài xế đang chờ thông đường giữa vùng rừng núi", ông Thắng nói.

3 ngày mưa lớn từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có nơi trên 600 mm

Tin liên quan

Sạt lở nghiêm trọng sau mưa lớn, mất liên lạc với 600 hộ dân Trà Leng

Sạt lở nghiêm trọng sau mưa lớn, mất liên lạc với 600 hộ dân Trà Leng

Mưa lớn kéo dài đã gây ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng và diễn biến phức tạp tại nhiều khu vực thuộc các xã vùng cao TP.Đà Nẵng khiến nhiều nơi bị cô lập hoàn toàn, khoảng 600 hộ dân bị mất liên lạc.

Khám phá thêm chủ đề

Sạt lở đường Hồ Chí Minh Đà Nẵng mưa lớn kẹt xe
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận