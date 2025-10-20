Cháy xe bán tải trên đường Hồ Chí Minh, thiệt hại khoảng 300 triệu đồng

Tối 20.10, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã phối hợp cùng Đội PCCC và CNCH khu vực 2 (xã Pơng Drang; thuộc TX.Buôn Hồ, Đắk Lắk cũ) và Công an P.Cư Bao nhanh chóng dập tắt đám cháy xe bán tải xảy ra trên tuyến đường Hồ Chí Minh.

Cháy xe bán tải trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua tỉnh Đắk Lắk) ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 5 cùng ngày, tài xế V.V.T (42 tuổi, ở TP.Hải Phòng) điều khiển chiếc bán tải mang biển kiểm soát TP.Hải Phòng, lưu thông hướng Gia Lai đi Buôn Ma Thuột. Khi đến địa phận P.Cư Bao, xe gặp sự cố tăng ga đột ngột, buộc tài xế tắt máy để xe dừng lại.

Khoảng 10 phút sau khi xe dừng, khoang máy bất ngờ bốc cháy, lan sang thân xe. Nhờ phản ứng kịp thời, tài xế không bị thương, nhưng chiếc xe bán tải bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

Ngay khi nhận tin báo, tổ công tác Phòng CSGT đã liên hệ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 2 cùng Công an P.Cư Bao đến hiện trường và nhanh chóng dập tắt đám cháy.

Clip được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy ngọn lửa bùng phát dữ dội, rực sáng trong đêm tối. Thời điểm xảy ra vụ cháy xe bán tải, tuyến đường vẫn có nhiều phương tiện lưu thông, nhưng nhờ tài xế đỗ xe sát lề đường, tình trạng ách tắc giao thông đã không xảy ra.