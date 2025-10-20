Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nguyên nhân nào khiến pin điện thoại bốc cháy và phát nổ?

Kiến Văn
Kiến Văn
20/10/2025 19:32 GMT+7

Gần đây, một sự cố đáng chú ý xảy ra với chiếc Pixel 10 Pro Fold khi pin của điện thoại phát nổ trong một bài kiểm tra độ bền do kênh YouTube Jerry Rig Everything thực hiện.

Sự cố này lại mở ra cơ hội để chúng ta thảo luận về một vấn đề quan trọng: an toàn pin. Chủ kênh Jerry Rig Everything, Zack, đã biết rằng hiện tượng pin phát nổ có thể xảy ra với bất kỳ chiếc điện thoại nào khi bị bẻ cong hoặc chịu tác động vật lý.

Nguyên nhân nào khiến pin điện thoại bốc cháy và phát nổ - Ảnh 1.

Pin Pixel 10 Pro Fold phát nổ khi Jerry Rig Everything thực hiện màn tháo dỡ

ẢNH: YOUTUBE

Được gọi là 'thoát nhiệt', hiện tượng này xảy ra khi một điểm trên pin bị nóng lên, dẫn đến một phản ứng dây chuyền có thể gây cháy. Điều này không chỉ xảy ra với pin điện thoại mà còn với nhiều thiết bị khác.

Nguyên nhân gây ra hiện tượng này có thể đến từ việc làm rơi điện thoại, để dưới ánh nắng mặt trời, hoặc thậm chí là do lỗi sản xuất. Pin điện thoại sử dụng hóa chất để lưu trữ năng lượng và một số hóa chất này không được phép tiếp xúc với nhau. Khi điều đó xảy ra, hậu quả có thể rất nghiêm trọng.

Cháy nổ pin điện thoại có nguy hiểm?

Câu trả lời là có, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Mặc dù mọi điện thoại đều có khả năng gặp sự cố pin, các nhà sản xuất đã thực hiện nhiều biện pháp để giảm thiểu rủi ro. Hầu hết người dùng sẽ không bao giờ gặp phải sự cố này.

Để đảm bảo an toàn, người dùng nên chú ý đến một số dấu hiệu. Nếu điện thoại bắt đầu phồng lên, bị cong hoặc có hành vi bất thường khi sạc, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức và mang đi kiểm tra. Ngoài ra, hãy tránh để điện thoại tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và sử dụng cáp sạc chất lượng cao.

Một lời khuyên hữu ích khác là thay pin chính hãng sau mỗi 2 - 3 năm. Sự xuống cấp của pin có thể dẫn đến hiện tượng thoát nhiệt và việc thay pin định kỳ sẽ giúp giảm thiểu rủi ro.

Cuối cùng, hãy nhớ rằng những lưu ý này cũng áp dụng cho các thiết bị khác như đồng hồ thông minh, máy tính bảng và tai nghe. Chúng đều an toàn khi sử dụng, miễn là người dùng cẩn thận trong quá trình sử dụng.

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
