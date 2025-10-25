Lũ về bất ngờ, hàng chục người mắc kẹt khi đang họp chợ

Trưa 25.10, ông Nguyễn Quốc Thắng, Chủ tịch UBND P.Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk (thuộc TP.Tuy Hòa, Phú Yên cũ), cho biết địa phương đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự, dân quân và lực lượng đoàn thể khẩn trương đến chợ Hòa Kiến để hỗ trợ sơ tán tiểu thương và người dân bị mắc kẹt do lũ về bất ngờ khi đang họp chợ, đưa họ ra khỏi vùng nguy hiểm.

Lực lượng chức năng khẩn trương sơ tán tiểu thương và người dân bị mắc kẹt tại chợ Hòa Kiến ra khỏi vùng nguy hiểm ẢNH: CẮT TỪ CLIP

"Khoảng 30 tiểu thương và người dân bị mắc kẹt do lũ về quá nhanh. Lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt để hỗ trợ di dời người và vận chuyển hàng hóa đến nơi an toàn. Sau khoảng 2 giờ, nước bắt đầu rút dần", ông Thắng nói.

Không chỉ gây ngập chợ, nước lũ còn cuốn trôi nhiều hàng hóa, tài sản của tiểu thương. Theo chính quyền địa phương, nguyên nhân là do mưa lớn kéo dài trong đêm, nước từ thượng nguồn đổ về nhanh, không thoát kịp, gây ngập cục bộ.

Lũ về bất ngờ khiến người dân không kịp trở tay ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Ngoài khu vực chợ Hòa Kiến, khu phố Quan Quang, Sơn Thọ, Cẩm Tú, Phú Ân, Thượng Phú (P.Bình Kiến) cũng bị ngập sâu. Lực lượng công an, bộ đội cùng dân quân tự vệ đã được điều động đến các khu vực này để giúp người dân di chuyển tài sản, kê cao đồ đạc và thu dọn nhà cửa, hạn chế thiệt hại do nước ngập.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân P.Bình Kiến di dời tài sản đến nơi an toàn ẢNH: C.T.V.

Để bảo đảm an toàn, lực lượng chức năng đã lập nhiều chốt chặn, nghiêm cấm người dân qua lại các cầu tràn, bờ tràn có dòng nước chảy xiết. Chính quyền phường khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài, không di chuyển qua vùng ngập sâu, đồng thời chủ động dự trữ nhu yếu phẩm trong trường hợp mưa lũ kéo dài.

