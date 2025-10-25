Không khí lạnh tiếp tục tràn xuống miền Bắc, mưa lớn từ Quảng Trị đến Lâm Đồng

Ngày 25.10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đã ghi nhận ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam.

Cập nhật trưa ngày 25.10, ven biển nam Trung bộ đang có mưa lớn trên diện rộng ẢNH: VRAIN

Dự báo từ khoảng gần sáng mai 26.10, không khí lạnh này ảnh hưởng đến khu vực phía đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến bắc Trung bộ và một số nơi ở phía tây Bắc bộ và trung Trung bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2 - cấp 3, vùng ven biển cấp 3 - cấp 4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Bắc bộ, Thanh Hoá và Nghệ An đêm và sáng trời tiếp tục lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc bộ, Thanh Hoá và Nghệ An phổ biến từ 19 - 22 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội trong những ngày tới, trời lạnh về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 19 - 21 độ C.

Không khí lạnh đợt này tiếp tục gây thời tiết xấu với gió mạnh, sóng lớn trên nhiều vùng biển. Dự báo từ sáng 26.10, vùng biển vịnh Bắc bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8, biển động. Sóng biển cao 1,5 - 3,5 m.

Khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8 - cấp 9. Biển động mạnh, sóng biển cao 3 - 5 m.

Không khí lạnh gây mưa lớn diện rộng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo nguy cơ không khí lạnh gây mưa lớn kèm theo nhiều loại hình thiên tai nguy hiểm ở các tỉnh miền Trung.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên khu vực từ nam Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị cũ) đến Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Mưa giông kèm các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.



Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động du lịch, nuôi trồng thủy hải sản...