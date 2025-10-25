Tuy Hòa chìm trong 'biển nước', người dân bì bõm đi lại

Sau cơn mưa lớn kéo dài khoảng một giờ vào sáng sớm nay, P.Tuy Hòa, Đắk Lắk (thuộc TP.Tuy Hòa, Phú Yên cũ) chìm trong biển nước. Nhiều tuyến đường như Lê Lợi, Nguyễn Văn Huyên, Ngô Quyền, Nguyễn Trãi... bị ngập sâu, người dân phải bì bõm dắt xe, lội nước đi làm.

Ghi nhận tại khu vực đường Ngô Quyền - Lê Lợi, nước ngập sâu kéo dài khoảng 500 m; nhiều đoạn nước tràn lên vỉa hè, uy hiếp nhà dân.

Tuyến đường Ngô Quyền - Lê Lợi (P.Tuy Hòa) ngập sâu sau cơn mưa lớn vào sáng sớm nay ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Bà Nguyễn Thanh Lam (54 tuổi, ở đường Lê Lợi) cho biết: “Khoảng 5 giờ 30 sáng, mưa như trút nước, nước đổ về nhanh khiến cả tuyến đường bị ngập. Giờ thì nước đã tràn lên vỉa hè, nếu cứ thế này chắc tôi phải dọn đồ sớm, sợ ngập vào nhà".

Cùng cảnh ngộ, gia đình ông Nguyễn Tranh (62 tuổi, ở đường Nguyễn Trãi) cũng không khỏi lo lắng khi nước ngập ngày càng sâu mà chưa có dấu hiệu rút. “Hôm qua mưa suốt cả ngày, sáng nay lại thêm một trận mưa lớn khiến Tuy Hòa chìm trong biển nước, nhiều nơi nước đã tràn lên vỉa hè. Mưa dày như thế này thì khó mà rút kịp, chắc tôi phải tranh thủ dọn đồ, lỡ nước dâng nhanh thì trở tay không kịp”, ông Tranh nói.

Nước leo lên vỉa hè, uy hiếp nhà dân ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Nhiều người dân ở các khu vực trũng thấp tỏ ra lo lắng khi mưa lớn vẫn chưa dứt, nước dâng cao có nguy cơ tràn vào nhà ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Cũng trong sáng nay, nhiều người dân đi làm sớm qua các tuyến đường ngập sâu phải tắt máy, dắt bộ xe vì nước dâng gần nửa bánh, khiến việc di chuyển hết sức khó khăn.

Tại đoạn đường Nguyễn Trãi, nước ngập kéo dài khoảng 300 m ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Người dân bì bõm dắt xe đi làm do đường ngập sâu ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Theo báo cáo của Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai, Sở NN-MT tỉnh Đắk Lắk, trong 12 giờ qua (từ 19 giờ ngày 24.10 đến 7 giờ ngày 25.10), trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa vừa đến mưa rất to. Lượng mưa trung bình đo được tại các trạm dao động từ 30 - 110 mm, có nơi vượt 150 mm.

Nguyên nhân được xác định là do ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường, kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao hoạt động mạnh dần. Nhiều khu vực, đặc biệt phía đông tỉnh, xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số vùng trũng thấp, khu vực đô thị như chợ Tuy Hòa, P.Tuy Hòa đã xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ.

P.Tuy Hòa biến thành biển nước sau cơn mưa lớn vào sáng sớm nay ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Tuyến đường Nguyễn Văn Huyên - Trần Phú bị ngập sâu ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai, Sở NN-MT tỉnh Đắk Lắk, đưa ra cảnh báo trong 12 - 24 giờ tới các sông khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk xuất hiện đợt lũ ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Cơ quan chức năng cảnh báo, trong 12 - 24 giờ tới, các sông ở khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Cụ thể, mực nước sông Ba dự báo đạt mức báo động 1 - 2, trong khi sông Kỳ Lộ và sông Bàn Thạch có thể lên đến mức báo động 2 - 3.