Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tuy Hòa chìm trong 'biển nước', người dân bì bõm đi lại

Trần Bích Ngân
Trần Bích Ngân
25/10/2025 11:13 GMT+7

Sau cơn mưa lớn sáng nay (25.10), nhiều tuyến đường ở P.Tuy Hòa (Đắk Lắk) bị ngập sâu trong nước, khiến người dân phải bì bõm dắt xe đi làm giữa 'biển nước' mênh mông.

Sau cơn mưa lớn kéo dài khoảng một giờ vào sáng sớm nay, P.Tuy Hòa, Đắk Lắk (thuộc TP.Tuy Hòa, Phú Yên cũ) chìm trong biển nước. Nhiều tuyến đường như Lê Lợi, Nguyễn Văn Huyên, Ngô Quyền, Nguyễn Trãi... bị ngập sâu, người dân phải bì bõm dắt xe, lội nước đi làm.

Ghi nhận tại khu vực đường Ngô Quyền - Lê Lợi, nước ngập sâu kéo dài khoảng 500 m; nhiều đoạn nước tràn lên vỉa hè, uy hiếp nhà dân.

Tuy hòa chìm trong nước Sau cơn mưa lớn sáng 25 . 10 , Người dân khó khăn đi lại - Ảnh 1.

Tuyến đường Ngô Quyền - Lê Lợi (P.Tuy Hòa) ngập sâu sau cơn mưa lớn vào sáng sớm nay

ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Bà Nguyễn Thanh Lam (54 tuổi, ở đường Lê Lợi) cho biết: “Khoảng 5 giờ 30 sáng, mưa như trút nước, nước đổ về nhanh khiến cả tuyến đường bị ngập. Giờ thì nước đã tràn lên vỉa hè, nếu cứ thế này chắc tôi phải dọn đồ sớm, sợ ngập vào nhà".

Cùng cảnh ngộ, gia đình ông Nguyễn Tranh (62 tuổi, ở đường Nguyễn Trãi) cũng không khỏi lo lắng khi nước ngập ngày càng sâu mà chưa có dấu hiệu rút. “Hôm qua mưa suốt cả ngày, sáng nay lại thêm một trận mưa lớn khiến Tuy Hòa chìm trong biển nước, nhiều nơi nước đã tràn lên vỉa hè. Mưa dày như thế này thì khó mà rút kịp, chắc tôi phải tranh thủ dọn đồ, lỡ nước dâng nhanh thì trở tay không kịp”, ông Tranh nói.

Tuy hòa chìm trong nước Sau cơn mưa lớn sáng 25 . 10 , Người dân khó khăn đi lại - Ảnh 2.

Nước leo lên vỉa hè, uy hiếp nhà dân

ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Tuy hòa chìm trong nước Sau cơn mưa lớn sáng 25 . 10 , Người dân khó khăn đi lại - Ảnh 3.

Nhiều người dân ở các khu vực trũng thấp tỏ ra lo lắng khi mưa lớn vẫn chưa dứt, nước dâng cao có nguy cơ tràn vào nhà

ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Cũng trong sáng nay, nhiều người dân đi làm sớm qua các tuyến đường ngập sâu phải tắt máy, dắt bộ xe vì nước dâng gần nửa bánh, khiến việc di chuyển hết sức khó khăn.

Tuy hòa chìm trong nước Sau cơn mưa lớn sáng 25 . 10 , Người dân khó khăn đi lại - Ảnh 4.

Tại đoạn đường Nguyễn Trãi, nước ngập kéo dài khoảng 300 m

ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Tuy hòa chìm trong nước Sau cơn mưa lớn sáng 25 . 10 , Người dân khó khăn đi lại - Ảnh 5.

Người dân bì bõm dắt xe đi làm do đường ngập sâu

ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Theo báo cáo của Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai, Sở NN-MT tỉnh Đắk Lắk, trong 12 giờ qua (từ 19 giờ ngày 24.10 đến 7 giờ ngày 25.10), trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa vừa đến mưa rất to. Lượng mưa trung bình đo được tại các trạm dao động từ 30 - 110 mm, có nơi vượt 150 mm.

Nguyên nhân được xác định là do ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường, kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao hoạt động mạnh dần. Nhiều khu vực, đặc biệt phía đông tỉnh, xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số vùng trũng thấp, khu vực đô thị như chợ Tuy Hòa, P.Tuy Hòa đã xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ.

Tuy hòa chìm trong nước Sau cơn mưa lớn sáng 25 . 10 , Người dân khó khăn đi lại - Ảnh 6.

P.Tuy Hòa biến thành biển nước sau cơn mưa lớn vào sáng sớm nay

ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Tuy hòa chìm trong nước Sau cơn mưa lớn sáng 25 . 10 , Người dân khó khăn đi lại - Ảnh 7.

Tuyến đường Nguyễn Văn Huyên - Trần Phú bị ngập sâu

ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Tuy hòa chìm trong nước Sau cơn mưa lớn sáng 25 . 10 , Người dân khó khăn đi lại - Ảnh 8.

Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai, Sở NN-MT tỉnh Đắk Lắk, đưa ra cảnh báo trong 12 - 24 giờ tới các sông khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk xuất hiện đợt lũ

ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Cơ quan chức năng cảnh báo, trong 12 - 24 giờ tới, các sông ở khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Cụ thể, mực nước sông Ba dự báo đạt mức báo động 1 - 2, trong khi sông Kỳ Lộ và sông Bàn Thạch có thể lên đến mức báo động 2 - 3.

Tin liên quan

Mưa lớn, nhiều tuyến đường ở phố du lịch Nha Trang chìm trong biển nước

Mưa lớn, nhiều tuyến đường ở phố du lịch Nha Trang chìm trong biển nước

Cơn mưa lớn kéo dài từ rạng sáng cho đến gần trưa 16.10 khiến nhiều tuyến đường ở Nha Trang (Khánh Hòa), nhất là khu vực phía bắc Nha Trang, chìm trong biển nước.

Khám phá thêm chủ đề

Tuy Hòa Đắk Lắk mưa lớn ngập sâu Tuy Hòa ngập nước
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận