Thời sự

TP.Huế: Dự báo nước lũ còn lên cao

Bùi Ngọc Long
27/10/2025 10:49 GMT+7

Nước lũ tại TP.Huế đang lên rất nhanh, nhiều khu vực nội thành và vùng thấp đã ngập sâu, các sông lớn như sông Hương, sông Bồ... dự báo lên trên báo động 3; tại nhiều tuyến đường người dân đã phải đi lại bằng thuyền.

Tình hình mưa lũ tại TP.Huế đang diễn biến phức tạp do mưa lớn tại thượng nguồn khiến nước lũ trên các sông trong sáng 27.10 đang lên rất nhanh. 

Tại khu vực Đập Dá, đường Nguyễn Công Trứ (P.Vỹ Dạ,TP.Huế), nước sông lên nhanh từng giây, mực nước từ 7 giờ đến 10 giờ sáng nay 27.10 đã dâng thêm gần 60 cm.

TP.Huế nước lũ lên nhanh nhiều tuyến đường đã biến thành sông - Ảnh 1.

Khu vực Đập Đá tại TP.Huế nước dâng cao, ngập hết hệ thống cọc tiêu

ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Các khu vực Xuân Phú, tuyến đường Tố Hữu, Trường Chinh... của khu đô thị mới An Vân Dương nước cũng đã ngập sâu, hầu hết các tuyến đường người dân đều phải đi lại bằng thuyền.

TP.Huế nước lũ lên nhanh nhiều tuyến đường đã biến thành sông - Ảnh 2.

Khu vực dân cư đường Nguyễn Công Trứ, TP.Huế ngập sâu và nước đang lên rất nhanh

ẢNH: BÙI NGỌC LONG

TP.Huế nước lũ lên nhanh nhiều tuyến đường đã biến thành sông - Ảnh 3.

Du khách và người dân đang chạy lụt bằng thuyền trên đường Nguyễn Công Trứ, TP.Huế

ẢNH: BÙI NGỌC LONG


Tại xã Hưng Lộc, nơi nhiều khu vực thấp trũng bị nước lũ cô lập. Trên tuyến đường La Sơn – Túy Loan, sau khi xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, lực lượng CSGT Công an TP.Huế đã lập các chốt chặn, đặt biển cảnh báo và hướng dẫn phương tiện không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Tại các xã Khe Tre, Xuân Lộc... thuộc H.Nam Đông cũ, người dân địa phương cho biết nước cũng đã dâng rất cao.

TP.Huế nước lũ lên nhanh nhiều tuyến đường đã biến thành sông - Ảnh 5.

Lực lượng công an xã Hưng Lộc đang tích cực di dời các hộ dân ngập lũ ở thôn Thuận Hóa

ẢNH: TRẦN HỒNG

Nước lũ dự báo còn lên cao

Tại P.An Cựu, nơi nhiều tuyến đường ngập sâu như đường Nguyễn Hữu Cảnh, Trần Thanh Mại, Nguyễn Khoa Chiêm… Công an phường đã huy động toàn bộ lực lượng xuống cơ sở, hỗ trợ nhân dân vùng thấp trũng di dời tài sản, giúp đỡ người già, trẻ em; đồng thời phối hợp cùng các lực lượng chức năng điều tiết giao thông, ngăn phương tiện vào vùng ngập nặng.

Trong khi đó, tại vùng nam TP.Huế gồm các xã Phú Lộc, Hưng Lộc..., nước lũ cũng đang dâng với tốc độ rất nhanh. 

TP.Huế nước lũ lên nhanh nhiều tuyến đường đã biến thành sông - Ảnh 6.

Giải cứu ô tô bị mắc kẹt do sạt lở trên tuyến La Sơn - Túy Loan

ẢNH: TRẦN HÒNG

Bà Nguyễn Thị Hoa, ở thôn Thuận Hóa (xã Hưng Lộc, TP.Huế) cho biết từ sáng nước còn ngoài sân, nhưng gần trưa đã dâng cao ngập nền nhà. 

Tại xã Hưng Lộc, lượng công an xã khẩn trương phối hợp cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và chính quyền địa phương tổ chức di dời người già, trẻ em, phụ nữ mang thai đến nơi an toàn. Cán bộ, chiến sĩ còn hỗ trợ người dân kê cao, di chuyển đồ đạc, vật nuôi, hạn chế thiệt hại do ngập lụt gây ra, đồng thời túc trực 24/24 để sẵn sàng cứu hộ khi có tình huống khẩn cấp.

TP.Huế nước lũ lên nhanh nhiều tuyến đường đã biến thành sông - Ảnh 7.

Công an xã Hưng Lộc di dời người dân tránh lũ

ẢNH: TRẦN HỒNG

Dự báo trong những giờ tới, mực nước sông Hương, sông Bồ tại TP.Huế tiếp tục lên trên báo động 3 (báo động 3 trên sông Hương là 3,5 m, báo động 3 trên sông Bồ là 4,5 m).

