Lũ lịch sử, bủa vây khắp Huế: Người già, phụ nữ... bị mắc kẹt lên mạng kêu cứu

Tối nay 27.10, theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng thủ dân sự TP.Huế, tình hình mưa lũ lịch sử tại TP.Huế vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, bất thường; các hồ chứa trên địa bàn đã vượt quá khả năng điều tiết lũ.

Lực lượng công an di dời người dân trong lúc nước lũ vẫn dâng cao ẢNH: TRẦN HỒNG

Hiện tại, mực nước trên sông Hương, sông Bồ lên trên báo động 3, cùng với nước sông Ô Lâu, sông Truồi, sông Bù Lu dâng cao đã gây ngập lụt ở 32 xã, phường, bình quân từ 1-2 m.

Ngập lụt khiến người dân vùng trũng thấp lo lắng. Tối nay, liên tục xuất hiện tình trạng người dân bị nước lũ uy hiếp lên mạng xã hội cầu cứu. Trong đó, đa số người già, phụ nữ, người bệnh và trẻ em bị mắc kẹt trong nhà khi nước lũ dâng cao.

Lực lượng công an xã, phường khẩn trương điều động phương tiện ghe thuyền tiếp cận các trường hợp kêu cứu để di dời.

Hiện tại mực nước đã dâng cao gây ngập sân Bệnh viện T.Ư Huế, Bệnh viện Trường ĐH Y Dược Huế. Lực lượng cứu hộ được điều động di chuyển bệnh nhân và trang thiết bị ở khu vực các khoa phòng tầng trệt lên trên cao.

Lực lượng cứu hộ di dời bệnh nhân khu vực tầng trệt của Bệnh viện T.Ư Huế lên cao ẢNH: TRẦN HỒNG

Lực lượng công an TP.Huế băng lũ cứu dân trong đêm ẢNH: TRẦN HỒNG



