Đời sống

Lũ lịch sử, bủa vây khắp Huế: Người già, phụ nữ... bị mắc kẹt lên mạng kêu cứu

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
27/10/2025 22:27 GMT+7

Ngập lụt diện rộng ở TP.Huế khiến đảo lộn sinh hoạt của người dân, nhiều người lên mạng xã hội kêu cứu, cả bệnh nhân cũng phải di chuyển...

Tối nay 27.10, theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng thủ dân sự TP.Huế, tình hình mưa lũ lịch sử tại TP.Huế vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, bất thường; các hồ chứa trên địa bàn đã vượt quá khả năng điều tiết lũ.

TP.Huế lũ lịch sử 3 hồ chứa đưa vào diện diễn biến phức tạp, bất thường - Ảnh 1.

Lực lượng công an di dời người dân trong lúc nước lũ vẫn dâng cao

ẢNH: TRẦN HỒNG

Hiện tại, mực nước trên sông Hương, sông Bồ lên trên báo động 3, cùng với nước sông Ô Lâu, sông Truồi, sông Bù Lu dâng cao đã gây ngập lụt ở 32 xã, phường, bình quân từ 1-2 m.

Ngập lụt khiến người dân vùng trũng thấp lo lắng. Tối nay, liên tục xuất hiện tình trạng người dân bị nước lũ uy hiếp lên mạng xã hội cầu cứu. Trong đó, đa số người già, phụ nữ, người bệnh và trẻ em bị mắc kẹt trong nhà khi nước lũ dâng cao.

Lực lượng công an xã, phường khẩn trương điều động phương tiện ghe thuyền tiếp cận các trường hợp kêu cứu để di dời.

Hiện tại mực nước đã dâng cao gây ngập sân Bệnh viện T.Ư Huế, Bệnh viện Trường ĐH Y Dược Huế. Lực lượng cứu hộ được điều động di chuyển bệnh nhân và trang thiết bị ở khu vực các khoa phòng tầng trệt lên trên cao.

TP.Huế lũ lịch sử 3 hồ chứa đưa vào diện diễn biến phức tạp, bất thường - Ảnh 2.

Lực lượng cứu hộ di dời bệnh nhân khu vực tầng trệt của Bệnh viện T.Ư Huế lên cao

ẢNH: TRẦN HỒNG

TP.Huế lũ lịch sử 3 hồ chứa đưa vào diện diễn biến phức tạp, bất thường - Ảnh 3.

Lực lượng công an TP.Huế băng lũ cứu dân trong đêm

ẢNH: TRẦN HỒNG


Trước tình trạng mưa lũ lên nhanh gây nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng ở TP.Huế và TP.Đà Nẵng, Bộ Tổng tham mưu đã yêu cầu nhiều tổng cục, quân khu, quân đoàn… khẩn cấp ứng phó.

