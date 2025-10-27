Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Huế mưa lớn gần 1,7 m trong 24 giờ, quân đội khẩn cấp ứng phó

Đình Huy
Đình Huy
27/10/2025 18:28 GMT+7

Trước tình trạng mưa lũ lên nhanh gây nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng ở TP.Huế và TP.Đà Nẵng, Bộ Tổng tham mưu đã yêu cầu nhiều tổng cục, quân khu, quân đoàn… khẩn cấp ứng phó.

Công điện do trung tướng Lê Quang Đạo, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, ban hành ngày 27.10 gửi Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật và các quân khu, đơn vị liên quan, thể hiện trên sông Hương (TP.Huế), sông Vu Gia - Thu Bồn (TP.Đà Nẵng) đang lên trên mức báo động 3.

Huế mưa gần 1,7 m trong 24 giờ, Bộ Quốc phòng yêu cầu khẩn cấp ứng phó- Ảnh 1.

Nước lũ chảy xiết qua địa bàn TP.Huế

ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Dự báo lũ trên các sông ở TP.Huế tiếp tục lên nhanh, tại trạm Phú Ốc có khả năng lên trên mức lịch sử; tại trạm Kim Long lên trên mức báo động 3 là 1,1 m; trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa tiếp tục lên và ở trên mức báo động 3. Nguy cơ cao gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông và lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Để chủ động ứng phó với lũ đặc biệt lớn, Bộ Tổng tham mưu yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các công điện của Thủ tướng, Bộ Tổng tham mưu về việc tập trung ứng phó với mưa lớn, nguy cơ lũ quét, ngập lụt cục bộ, gây sạt lở đất, không để bị động bất ngờ.

Vì sao mưa lũ bất thường kéo dài ở miền Trung?

Duy trì nghiêm chế độ ứng trực tại các cấp, nắm chắc tình hình thời tiết, khí tượng, thủy văn; tiếp tục rà soát các kế hoạch, phương án ứng phó, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống sự cố, thiên tai. Huy động lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Bảo đảm an toàn về người và phương tiện cho các lực lượng khi làm nhiệm vụ.

Đối với Bộ tư lệnh Quân khu 4, Quân khu 5 yêu cầu chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền và Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo các lực lượng trên địa bàn kiểm tra các khu vực trọng điểm xảy ra ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Đồng thời khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, lương thực, thực phẩm, thông tin liên lạc tại các khu vực có nguy cơ bị chia cắt, cô lập do sạt lở, ngập lụt, ứng phó kịp thời, khắc phục hậu quả thiên tai.

Cạnh đó, cần tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến cáo người dân, hạn chế việc đi lại và hoạt động trong thời gian mưa lũ; kiểm soát người và phương tiện lưu thông trên các tuyến đường có nguy cơ mất an toàn khi mưa lũ; bố trí lực lượng hỗ trợ giao thông qua các ngầm tràn, các đoạn đường bị ngập sâu.

Yêu cầu Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 sẵn sàng lực lượng, phương tiện bay tìm kiếm cứu nạn, vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm khi có yêu cầu của Bộ Quốc phòng.

Binh chủng Thông tin liên lạc, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ chỉ đạo điều hành công tác ứng phó thiên tai, đặc biệt là những khu vực bị chia cắt, cô lập.

Đối với các quân đoàn, binh chủng, binh đoàn liên quan cần chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền huy động lực lượng, phương tiện giúp đỡ địa phương nơi đóng quân khắc phục hậu quả thiên tai khi có yêu cầu.

Theo báo cáo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm ngày 26 và sáng sớm ngày 27.10, khu vực từ Quảng Trị - Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa một số nơi trên 400 mm. Đặc biệt, tại tâm mưa Bạch Mã (Huế) mưa tới trên 700 mm trong 9 giờ. Còn theo ứng dụng đo mưa chuyên dùng (Vrain), tại tâm mưa Bạch Mã có lượng mưa lên tới trên 1,68 m dù chưa đầy 24 giờ.

