5 bộ cùng Huế, Đà Nẵng ứng phó lũ lịch sử, khẩn cấp sơ tán dân

Ngày 27.10, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã ký công điện của Trưởng ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia gửi đến 5 bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công thương, UBND các thành phố Huế, Đà Nẵng yêu cầu triển khai các biện pháp ứng phó lũ lịch sử, lũ khẩn cấp.

Huế, Đà Nẵng đang có nhiều điểm mưa lớn dữ dội ẢNH: VRAIN

Công điện nhấn mạnh, lũ trên sông Hương (Huế), sông Vu Gia - Thu Bồn (Đà Nẵng) đang lên trên mức báo động 3.

Dự báo trong chiều nay 27.10, lũ trên các sông ở Huế tiếp tục lên nhanh, tại trạm Phú Ốc có khả năng lên trên mức lịch sử 0,05 - 0,1 m ( 5,24 m năm 2020); tại trạm Kim Long lên trên mức báo động 3 là 1,1 m. Lũ trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa tiếp tục lên và ở trên mức báo động 3, nguy cơ cao gây ngập lụt sâu tại các vùng trũng thấp ven sông và lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Để ứng phó với lũ đặc biệt lớn, lũ khẩn cấp Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị 5 bộ và 2 thành phố Huế, Đà Nẵng theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ đặc biệt lớn, lũ khẩn cấp; thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng, tránh.

Các địa phương khẩn trương tổ chức di dời, sơ tán khẩn cấp người dân ở khu vực thấp trũng, ven sông có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đến nơi an toàn.

Mưa lớn khiến xã Thượng Đức, TP.Đà Nẵng đang ngập lụt trên diện rộng ẢNH: NGỌC THƠM

Ứng phó lũ lịch sử như năm 2020 hoặc lớn hơn

Đặc biệt đối với TP.Huế, Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu triển khai ngay phương án ứng phó lũ lịch sử như năm 2020 hoặc lớn hơn. TP.Huế căn cứ tình hình cụ thể, chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học trong thời gian mưa lũ, ngập lụt để bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn giao thông tại các khu vực ngập sâu.

Công điện yêu cầu các bộ, địa phương chỉ đạo công tác vận hành điều tiết các hồ thủy điện, thủy lợi đảm bảo an toàn công trình và hạ du; tổ chức tuần tra, canh gác, triển khai phương án phòng chống lũ, đảm bảo an toàn theo cấp báo động; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý ngay sự cố đê điều.

Các bộ phối hợp với địa phương triển khai ngay lực lượng, phương tiện, vật tư, lương thực, nhu yếu phẩm tại các khu vực trọng điểm, nhất là nơi có nguy cơ xảy ra chia cắt, cô lập.



Theo dữ liệu từ Hệ thống đo mưa chuyên dùng Vrain, từ 19 giờ ngày 26.10 đến chiều 27.10, tại Huế có nhiều điểm mưa rất lớn. Lượng mưa đo được tại đỉnh Bạch Mã, xã Phú Lộc lên tới 1.559 mm; tại xã Khe Tre là 1.084 mm; tại Hương Sơn là 1.071 mm. Ngoài ra, nhiều xã, phường tại Huế có lượng mưa 300 - 400 mm.