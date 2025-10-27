Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Đà Nẵng đối mặt mưa lũ lịch sử, nhiều người lên mạng cầu cứu

Mạnh Cường
Mạnh Cường
27/10/2025 19:31 GMT+7

Vùng hạ du TP.Đà Nẵng đang ngập sâu, đối mặt mưa lũ lịch sử. Nhiều người lên mạng cầu cứu nên các đội cứu hộ đang ra sức cùng chính quyền địa phương hỗ trợ người dân.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, mưa lớn kéo dài cùng với hàng loạt thủy điện điều tiết xả lũ khiến vùng hạ du Thượng Đức, Hà Nha, Thu Bồn, Duy Xuyên, Quế Sơn Trung, Đại Lộc, Hội An… ngập sâu. Nhiều nơi ngập từ 1-2 m, hàng ngàn ngôi nhà đã chìm sâu trong biển nước.

Nước lũ lên nhanh đã khiến nhiều người dân trở tay không kịp, nhiều người phải lên mạng xã hội cầu cứu.

Nhiều người dân lên mạng cầu cứu khi Đà Nẵng đối diện mưa lũ 'lịch sử' - Ảnh 1.

Nhiều người lên mạng cầu cứu vì nước lũ dâng nhanh

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đơn cử, căn nhà của chị Tạ Kim Oanh (ở xã Đại Lộc) ngập hơn 1 m. Lên mạng xã hội kêu cứu, ngay sau đó chị Oanh cùng con gái 7 tháng tuổi đã được lực lượng công an, quân đội cùng chính quyền địa phương đến cứu hộ đưa vào Bệnh viện Bắc Quảng Nam tránh trú.

Theo chị Oanh, trưa nay nước lên nhanh quá, chị nhờ người bồng con gái 7 tháng tuổi qua nhà hàng xóm trú tránh. Tuy nhiên do nước chảy xiết, người đi không vững nên cháu bé bị rơi xuống nước, rất may không gặp nguy hiểm. Quá lo lắng, chị đã lên mạng xã hội cầu cứu...

Nhiều người dân lên mạng cầu cứu khi Đà Nẵng đối diện mưa lũ 'lịch sử' - Ảnh 2.

Những lời kêu cứu xuất hiện trên mạng xã hội

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nhiều người khác cũng lên mạng xã hội kêu cứu khi lũ đang dâng cao, gây chia cắt hoàn toàn.

"Khẩn cấp cứu người. Có ghe nào cứu mẹ em với, mẹ em năm nay 65 rồi (ở tổ 3, khối Hà Trung, phường Cẩm Nam, TP.Hội An cũ), hiện nước lên nhanh quá, mẹ em ở một mình không kịp đi lên nhà anh chị tránh lũ. Anh chị nào qua giúp mẹ với, nước lớn mẹ không ra khỏi nhà được. Số điện thoại mẹ em: 0931104382", một tài khoản viết trên mạng xã hội.

Tại các khu vực ngập sâu, ngoài lực lượng quân đội, công an, chính quyền địa phương còn có các đội cứu hộ tự nguyện tham gia hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn.

Nhiều người dân lên mạng cầu cứu khi Đà Nẵng đối diện mưa lũ 'lịch sử' - Ảnh 3.

Hiện nay nhiều nơi hạ du ngập sâu

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Một lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng cho biết hiện nước lũ ở phường Hội An đang lên rất nhanh, có nơi ngập sâu từ 1 - 2 m. Trong ngày hôm nay, ngoài việc sơ tán người dân thì Phòng CSGT và Công an phường Hội An đã sơ tán hơn 2.500 du khách tại các điểm lưu trú bị ngập đến nơi an toàn.

Hiện mực nước các sông ở hạ lưu sông Vu Gia tại Ái Nghĩa, sông Thu Bồn tại Giao Thủy, Hội An đều cao hơn mức báo động 3 và vẫn đang tiếp tục dâng lên do mưa lũ và lưu lượng xả qua tràn gia tăng của một số hồ thủy điện ở thượng nguồn.

Trước nguy cơ đối diện mưa lũ lịch sử, UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu sở, ngành cùng các xã, phường chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất; tại các địa điểm sơ tán không để người dân bị đói, rét.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay 27.10 có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường. Tổng lượng mưa tích lũy tại TP.Đà Nẵng từ ngày 27.10 đến sáng sớm 29.10 phổ biến từ 300 - 500 mm, cục bộ có nơi trên 800 mm.


Tin liên quan

Đêm trắng giữa tâm lũ Đà Nẵng: Những người lính băng rừng, đội mưa cứu dân

Đêm trắng giữa tâm lũ Đà Nẵng: Những người lính băng rừng, đội mưa cứu dân

Mưa lớn, sạt lở chia cắt nhiều xã miền núi ở TP.Đà Nẵng. Trong cơn lũ cuồn cuộn, những người lính và dân quân vẫn bám dân, đội mưa xuyên đêm đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Phố cổ Hội An mênh mông biển nước, người dân bơi thuyền đi lại

Mưa lũ chia cắt, công an Huế xuyên đêm di dời người dân khỏi vùng ngập

cầu cứu Mưa lũ mưa lũ lịch sử Đà Nẵng mạng xã hội
Xem thêm bình luận