Phố cổ Hội An mênh mông biển nước, người dân bơi thuyền đi lại

Sáng nay 27.10, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, lũ đang lên nhanh trên các sông khiến nhiều khu vực trũng, thấp trên địa bàn TP.Đà Nẵng ngập sâu, giao thông bị chia cắt. Tại phố cổ Hội An (phường Hội An), từ tối qua 26.10, lũ thượng nguồn đổ về khiến mực nước sông Hoài dâng cao và tràn lên 2 tuyến đường chạy men theo bờ sông là Bạch Đằng và Nguyễn Phúc Chu.

Từ rạng sáng đến trưa nay 27.10, mực nước lên nhanh và tiếp tục gây ngập sâu các tuyến đường trong khu phố cổ như Nguyễn Thái Học, Hoàng Văn Thụ, Lê Lợi, Châu Thượng Văn. Sau khi tràn lên đường Bạch Đằng, nước lũ đang ở mức mấp mé nền di tích Chùa Cầu.

Phố cổ Hội An ngập sâu do mưa lớn kéo dài ẢNH: NGỌC THƠM

Cầu An Hội nối đôi bờ sông Hoài nằm ngay giữa trung tâm phố cổ đã bị lũ nhấn chìm. Lực lượng chức năng đang túc trực để dọn dẹp rác nhằm khơi thông dòng chảy.

Lũ lên nhanh và gây ngập sâu từ 30 cm đến 1 m trên các tuyến phố, nên từ sáng nay người dân trong khu phố cổ phải dùng thuyền để đi lại. Nhiều người dân ở bên kia cầu An Hội bơi thuyền ra ngoài để mua nhu yếu phẩm.

Các chủ cửa hàng lưu niệm trên đường Trần Phú (khu vực chưa ngập nước) đã thuê sẵn giàn giáo để kê cao hàng hóa nhằm tránh nguy cơ nước lên nhanh gây hư hại tài sản.

Một khu vực nằm gần phố cổ Hội An là chợ cá Thanh Hà cũng chìm trong biển nước. Các tiểu thương ở chợ cá đã tạm dừng hoạt động mua bán.

Ông Trương Xuân Tý, Phó giám đốc Sở NN-MT TP.Đà Nẵng, cho biết sở đã có báo cáo nhanh về công tác ứng phó mưa lớn trên địa bàn thành phố.

Theo dự báo, từ sáng sớm nay 27.10 đến sáng 29.10, tại các xã, phường tại TP.Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa ở các phường, xã vùng đồng bằng phổ biến 150 - 300 mm, có nơi trên 400 mm; các xã, phường vùng núi phía tây nam phổ biến 200 - 350 mm, có nơi trên 500 mm; các xã, phường vùng núi tây bắc 100 - 250 mm, có nơi trên 300 mm.

Theo dự báo, mưa lớn sẽ tiếp tục tiếp diễn trong những ngày tới, nhiều nơi trên địa bàn TP.Đà Nẵng, trong đó có phố cổ Hội An sẽ tiếp tục ngập sâu ẢNH: NGỌC THƠM

Hiện nay, mực nước trên các sông thuộc TP.Đà Nẵng đang lên nhanh. Mực nước lúc 1 giờ ngày 27.10 trên sông Vu Gia tại Hội Khách trên mức báo động (BĐ) 2; Ái Nghĩa ở dưới mức BĐ3; sông Thu Bồn tại Nông Sơn trên mức BĐ3; Giao Thủy trên mức BĐ2 và Hội An trên mức BĐ2…

Dự báo 6 - 12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn lên ở mức BĐ3, sông Hàn ở mức trên BĐ2, sông Tam Kỳ ở xấp xỉ mức BĐ1. Từ 12 - 24 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục lên, đạt đỉnh ở mức trên BĐ3; sông Hàn ở mức trên BĐ2, sau đó dao động ở mức cao.

Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị, lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc khu vực vùng núi TP.Đà Nẵng.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Thanh Niên ghi nhận được tại phố cổ Hội An khi ngập nặng.

Người dân dùng thuyền để di chuyển ra ngoài mua lương thực, thực phẩm ẢNH: NGỌC THƠM

Tuyến đường Nguyễn Thái Học, Hoàng Văn Thụ, Lê Lợi... ngập sâu do mưa lớn cùng với thủy điện điều tiết, xả lũ ẢNH: NGỌC THƠM

Người dân dùng thuyền di chuyển qua vùng nước ngập trong phố cổ Hội An ẢNH: NGỌC THƠM

Giàn giáo được huy động để kê đồ tránh nước lũ tràn về gây ngập ẢNH: NGỌC THƠM

Phố cổ Hội An mênh mông nước lũ ẢNH: NGỌC THƠM

Khu vực chùa Cầu ngập sâu, nhưng nhiều du khách vẫn thích thú tìm đến check-in ẢNH: NGỌC THƠM

Xe máy được vận chuyển qua vùng nước lũ theo một cách đặc biệt ẢNH: NGỌC THƠM

Nước sông Hoài dâng cao khiến nhiều tuyến phố đi bộ trong phố cổ Hội An ngập sâu, gây cô lập cục bộ ẢNH: NGỌC THƠM

Xe máy được đưa lên xe bò để di chuyển qua vùng ngập ẢNH: NGỌC THƠM