Đêm trắng giữa tâm lũ Đà Nẵng: Những người lính băng rừng, đội mưa cứu dân

Băng rừng trong đêm, cứu dân khỏi vùng cô lập

Chiều 27.10, Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng cho biết hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã xuyên đêm băng rừng, vượt lũ đến từng thôn, bản giúp dân sơ tán, di dời tài sản, khắc phục sạt lở, quyết tâm không để người dân nào bị cô lập, thiếu an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thạnh Mỹ hỗ trợ đưa người dân vượt lũ, sơ tán đến nơi an toàn ẢNH: NGỌC HÂN

Tối qua 26.10, khi mưa lớn kéo dài làm nước sông dâng cao, hơn 200 hộ dân ở thôn Pà Dương và Bãi Mía (xã Thạnh Mỹ) bị cô lập hoàn toàn. Ngay trong đêm, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thạnh Mỹ (Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng) đã khẩn trương phối hợp công an, dân quân xã tiếp cận hiện trường.

Quân y Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thạnh Mỹ thăm khám sức khỏe người dân tại khu vực sơ tán tránh lũ ẢNH: NGỌC HÂN

Dưới mưa tầm tã, các tổ công tác lội bùn, băng qua những điểm sạt lở để đưa người già, trẻ nhỏ ra khỏi vùng nguy hiểm và giúp di chuyển tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn.

"Chúng tôi thực hiện nghiêm phương châm 4 tại chỗ, bám dân, bám địa bàn suốt đêm để kịp thời ứng cứu. Nhiều hộ dân vùng nguy cơ cao đã được di dời an toàn, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản", thượng tá Bríu Xia, Phó chính ủy Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thạnh Mỹ, kể lại.

Lực lượng vũ trang các xã miền núi TP.Đà Nẵng dầm mưa, căng mình di chuyển tài sản người dân đến nơi an toàn, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ ẢNH: NGỌC HÂN

5 bộ cùng Huế, Đà Nẵng ứng phó lũ lịch sử, khẩn cấp sơ tán dân

Trắng đêm giúp dân ở vùng biên giới

Tại các xã biên giới La Dêê, Phước Thành, Phước Năng (TP.Đà Nẵng), lực lượng biên phòng, công an và dân quân tự vệ cũng giúp dân xuyên đêm. Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nam Giang hỗ trợ người dân khắc phục sạt lở, di chuyển tài sản khỏi khu vực có nguy cơ cao.

Ở xã Thượng Đức, công an xã dầm mưa suốt đêm sơ tán người dân ra khỏi vùng sạt trượt, thu dọn bùn đất, mở lại các tuyến đường tạm. Dù mưa nặng hạt, địa hình hiểm trở và liên tục có điểm sạt mới, các lực lượng vẫn kiên trì bám trụ, khắc phục từng đoạn đường, đảm bảo an toàn cho người dân.

Lực lượng vũ trang xã Trà Vân tổ chức khắc phục khối đất đá tràn xuống lòng đường ẢNH: NGỌC HÂN

Tại xã Trà Tập, lượng mưa từ 140 - 160 mm, có nơi vượt 200 mm khiến hàng loạt tuyến giao thông bị sạt lở nghiêm trọng. Một học sinh lớp 3 ở thôn Tu Gia 2 tử vong do bị nước cuốn vào cống thoát nước. 41 hộ dân bị đất đá sạt vào nhà với khối lượng hơn 300 m³, ước thiệt hại khoảng 120 triệu đồng.

Phó chủ tịch UBND xã Trà Tập Ngô Tấn Lạc cho biết, địa phương đã cho học sinh 6 trường nghỉ học trong ngày 27.10, huy động dân quân và người dân xử lý các điểm sạt lở nhỏ.

Mưa lớn liên tục khiến tuyến đường ở xã Trà Tập bị sạt lở nghiêm trọng, chia cắt khu dân cư ẢNH: NGỌC HÂN

"Chúng tôi yêu cầu các thôn chủ động di dời dân ở các khu vực nguy cơ cao như Xi Ling, Tak Nhing, Tak Cui, Lăng Lương… và tuyệt đối không để người dân ra sông, suối trong thời điểm mưa lũ", ông Lạc nhấn mạnh.

Trưa nay 27.10, tại xã Trà Tân, sạt lở núi vùi lấp hoàn toàn 2 căn nhà gỗ của gia đình ông Lê Hùng (thôn Sông Y), rất may trước đó gia đình ông Hùng đã được chính quyền địa phương sơ tán ra khỏi khu vực nguy hiểm. Vụ sạt lở cuốn trôi khoảng 1 tấn gạo và toàn bộ đàn gia cầm của gia đình.

Theo thống kê sơ bộ, xã Trà Tân hiện có 17 điểm sạt lở nghiêm trọng, nhiều hộ ở thôn Sông Tranh, Trà Giác, Ngọc Giác đã được di dời đến nơi an toàn.

Khắc phục điểm sạt lở ẢNH: NGỌC HÂN

Hiện trường sạt lở tại xã Trà Leng khiến 600 hộ dân bị mất liên lạc ẢNH: NGỌC HÂN





Lực lượng vũ trang TP.Đà Nẵng đội mưa giúp dân ứng phó mưa lũ ẢNH: NGỌC HÂN

Lũ đặc biệt lớn, vượt lịch sử ở Huế, nhiều xã, phường nguy cơ ngập lụt

Chiều 27.10, thông tin từ UBND xã Trà Leng cho biết chính quyền xã cử tổ công tác gồm 6 người mang theo thiết bị liên lạc vệ tinh Vinasat, băng rừng vào vùng bị chia cắt để thiết lập kết nối, nắm tình hình gần 600 hộ dân bị mất liên lạc (Thanh Niên đã đưa tin) và chuyển thông tin ra ngoài.

"Lực lượng cơ giới đang được huy động để thông tuyến bước 1, tạo điều kiện tiếp cận cứu trợ cho người dân", ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng, cho biết.