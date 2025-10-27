Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Người sống quanh ta

Hàng trăm xe mắc kẹt do sạt lở, CSGT Đà Nẵng đội mưa giúp dân qua đèo Lò Xo

Huy Đạt
Huy Đạt
27/10/2025 10:40 GMT+7

Sạt lở ở đèo Lò Xo khiến hàng trăm phương tiện mắc kẹt, CSGT TP.Đà Nẵng đội mưa cứu hộ, hỗ trợ người dân.

Sáng nay 27.10, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng cho biết do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến giao thông qua địa bàn TP.Đà Nẵng và khu vực giáp ranh tỉnh Quảng Ngãi (khu vực tỉnh Quảng Nam - Kon Tum cũ) bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông.

Sạt lở đèo Lò Xo chia cắt miền núi CSGT đội mưa cứu dân gặp nạn - Ảnh 1.

Sáng 27.10, đất đá tràn xuống đường Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng điều động phương tiện cơ giới khẩn trương thông tuyến

ẢNH: Đ.X

Từ đêm qua 26.10, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng đã huy động tối đa lực lượng ứng trực 24/24 tại các điểm xung yếu, tổ chức cắm biển cảnh báo, dựng rào chắn và hướng dẫn người dân không đi vào khu vực sạt lở nguy hiểm.

Sạt lở đèo Lò Xo chia cắt miền núi CSGT đội mưa cứu dân gặp nạn - Ảnh 2.

Trước đó, đêm 26.10, đất đá từ taluy dương sạt lở phủ kín mặt đường Hồ Chí Minh đoạn qua đèo Lò Xo

ẢNH: Đ.X

Đặc biệt, tại đoạn đường Hồ Chí Minh qua đèo Lò Xo (giáp ranh TP.Đà Nẵng - Quảng Ngãi), hàng trăm phương tiện bị mắc kẹt do đất đá sạt lở xuống mặt đường, bùn đất phủ dày.

Lực lượng CSGT TP.Đà Nẵng phối hợp với công an các xã Thạnh Mỹ, Phước Hiệp, Phước Năng và đơn vị quản lý đường bộ khẩn trương chốt chặn, phân luồng từ xa, hướng dẫn phương tiện quay đầu hoặc di chuyển sang tuyến an toàn hơn. 

Đặc biệt, lực lượng CSGT còn chuẩn bị nước, thức ăn nhanh cấp phát kịp thời đến người đi đường; dùng xe chuyên dụng chở người đi đường từ đèo Lò Xo về trụ sở công an tránh trú mưa lớn, sạt lở nguy hiểm, đảm bảo an toàn.

Sạt lở đèo Lò Xo chia cắt miền núi CSGT đội mưa cứu dân gặp nạn - Ảnh 3.

Lực lượng CSGT Công an TP.Đà Nẵng mang nước uống, bánh mì cho tài xế, người dân kẹt lại trên tuyến do sạt lở

ẢNH: Đ.X

"Hiện lực lượng CSGT Công an TP.Đà Nẵng vẫn bám trụ hiện trường, hỗ trợ cứu hộ, cấp phát nước uống, thức ăn nhanh cho người dân và tài xế đang kẹt lại trên đường, bảo đảm an ninh trật tự khu vực sạt lở", lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng thông tin.

Sạt lở đèo Lò Xo chia cắt miền núi CSGT đội mưa cứu dân gặp nạn - Ảnh 4.

Lực lượng công an hỗ trợ đưa người dân, phương tiện qua điểm sạt lở trên đường Hồ Chí Minh. Có trường hợp được đưa về trụ sở công an tránh trú mưa, sạt lở

ẢNH: Đ.X

Mưa lớn vẫn đang tiếp diễn tại các xã vùng cao Phước Hiệp, Phước Năng, nhiều khu dân cư và tuyến quốc lộ 14E, quốc lộ 14B đang bị sạt lở, chia cắt. Các lực lượng công an, quân sự địa phương tiếp tục hỗ trợ di dời, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

