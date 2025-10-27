Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Người đàn ông 61 tuổi mất tích khi đi thả lưới

Mạnh Cường
Mạnh Cường
27/10/2025 14:52 GMT+7

Một người đàn ông ở TP.Đà Nẵng mất tích khi đi thả lưới, nghi bị nước lũ cuốn trôi. Lực lượng chức năng đã được huy động tổ chức tìm kiếm tung tích nạn nhân xuyên đêm...

Chiều 27.10, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Bàn Thạch cho biết đơn vị đang phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự xã Núi Thành, Công an xã Núi Thành và Công an xã Tam Mỹ đang tích cực tổ chức tìm kiếm tung tích ông Bùi Văn Sơn (61 tuổi, ở thôn Văn Trai, xã Núi Thành, TP.Đà Nẵng) mất tích khi đi thả lưới. Đến 14 giờ hôm nay 27.10, tung tích của ông Sơn vẫn chưa được tìm thấy.

Đà Nẵng: Xuyên đêm tìm tung tích người đàn ông mất tích khi đi thả lưới - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm tung tích ông Sơn

ẢNH: C.X

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ hôm qua 26.10, người dân địa phương có thấy ông Bùi Văn Sơn thả lưới tại bến sông thôn Vân Trai. Đến 21 giờ tối cùng ngày, vợ ông Sơn chưa ông thấy về nên tổ chức gia đình đi tìm kiếm, nhưng chỉ phát hiện xe máy và giỏ cá bỏ lại trên bờ sông.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Bàn Thạch đã huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ cùng với các phương tiện chuyên dụng tổ chức tìm kiếm ngay trong đêm, nhưng đến đầu giờ chiều nay (27.10) vẫn chưa tìm thấy tung tích ông Sơn.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 27.10, cháu H.M.Đ. (học sinh lớp 3, Trường tiểu học Chu Văn An, trú nóc Tu Gia 2, xã Trà Tập) ra nghịch nước ở mương thoát nước trước nhà. Khi đang nghịch nước giữa lúc trời mưa to, cháu Đ. không may bị cuốn tuột vào đường cống, dẫn tới ngạt nước và không qua khỏi.

Ngay khi nắm thông tin, UBND xã Trà Tập cùng đại diện Trường tiểu học Chu Văn An đã đến động viên, chia buồn với gia đình.

Tin liên quan

6 người chết và mất tích do mưa lũ ở Thái Nguyên

6 người chết và mất tích do mưa lũ ở Thái Nguyên

Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức họp khẩn trong tối 7.10 để đánh giá tình hình, chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ trong bối cảnh địa phương này ngập lụt diện rộng, đã có 6 người chết và mất tích.

Khám phá thêm chủ đề

mất tích tìm kiếm Đà Nẵng nước lũ cuốn trôi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận