Người đàn ông 61 tuổi mất tích khi đi thả lưới

Chiều 27.10, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Bàn Thạch cho biết đơn vị đang phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự xã Núi Thành, Công an xã Núi Thành và Công an xã Tam Mỹ đang tích cực tổ chức tìm kiếm tung tích ông Bùi Văn Sơn (61 tuổi, ở thôn Văn Trai, xã Núi Thành, TP.Đà Nẵng) mất tích khi đi thả lưới. Đến 14 giờ hôm nay 27.10, tung tích của ông Sơn vẫn chưa được tìm thấy.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm tung tích ông Sơn ẢNH: C.X

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ hôm qua 26.10, người dân địa phương có thấy ông Bùi Văn Sơn thả lưới tại bến sông thôn Vân Trai. Đến 21 giờ tối cùng ngày, vợ ông Sơn chưa ông thấy về nên tổ chức gia đình đi tìm kiếm, nhưng chỉ phát hiện xe máy và giỏ cá bỏ lại trên bờ sông.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Bàn Thạch đã huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ cùng với các phương tiện chuyên dụng tổ chức tìm kiếm ngay trong đêm, nhưng đến đầu giờ chiều nay (27.10) vẫn chưa tìm thấy tung tích ông Sơn.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 27.10, cháu H.M.Đ. (học sinh lớp 3, Trường tiểu học Chu Văn An, trú nóc Tu Gia 2, xã Trà Tập) ra nghịch nước ở mương thoát nước trước nhà. Khi đang nghịch nước giữa lúc trời mưa to, cháu Đ. không may bị cuốn tuột vào đường cống, dẫn tới ngạt nước và không qua khỏi.

Ngay khi nắm thông tin, UBND xã Trà Tập cùng đại diện Trường tiểu học Chu Văn An đã đến động viên, chia buồn với gia đình.