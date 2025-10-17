Đà Nẵng tìm kiếm giải pháp khai thác tài nguyên du lịch trong bối cảnh mới

Sức bật mạnh mẽ của du lịch Đà Nẵng sau hợp nhất

Chiều 17.10, tại Cung hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng, Sở VH-TT-DL TP. Đà Nẵng chủ trì, phối hợp cùng Hiệp hội Du lịch TP.Đà Nẵng và Quỹ Xúc tiến phát triển du lịch thành phố tổ chức hội thảo ‘Định hướng phát triển Du lịch Đà Nẵng trong giai đoạn mới’.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở VH-TT-DL TP. Đà Nẵng phát biểu khai mạc Ảnh: HOÀNG SƠN

Phát biểu khai mạc tại hội thảo, bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở VH-TT-D;L TP. Đà Nẵng, chia sẻ: ‘Trong 9 tháng đầu năm 2025, tổng lượng khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt khoảng 14,4 triệu lượt (tăng hơn 22% so với cùng kỳ)'.

Trong đó, khách quốc tế đạt trên 5,8 triệu lượt (tăng 27,4%); khách nội địa đạt gần 8,6 triệu lượt (tăng 19%). Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, lữ hành ước đạt gần 41.000 tỉ đồng (tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm trước.

‘Đây là tín hiệu tích cực thể hiện sức bật mạnh mẽ của du lịch thành phố sau hợp nhất, đồng thời cho thấy sự hấp dẫn của Đà Nẵng ngày càng lớn đối với thị trường trong nước và quốc tế’, bà Hạnh nói.

Bà chia sẻ, TP. Đà Nẵng đã bước vào bối cảnh mới với cơ hội to lớn nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức không nhỏ trong việc đồng bộ hạ tầng, chất lượng dịch vụ trên một địa bàn rộng lớn.

Thực tế đó buộc ngành du lịch phải có những hành động quyết liệt, kịp thời và đây là thời điểm cần thiết để triển khai điều chỉnh quy hoạch, định hướng phát triển du lịch TP. Đà Nẵng mới và tìm kiếm các giải pháp sao cho có thể khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên gắn với các giá trị truyền thống.

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Việt Nam chia sẻ tại buổi hội thảo Ảnh: HOÀNG SƠN

Tại hội thảo, ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch VN đề xuất 7 định hướng trọng tâm cho Đà Nẵng trong thời gian tới. Cụ thể: thành phố cần tiếp tục cải thiện hạ tầng, nâng cao kết nối điểm đến; đa dạng hoá các sản phẩm du lịch phù hợp với đa dạng nhu cầu khách du lịch quốc tế, ưu tiên phát triển du lịch MICE, du lịch văn hoá, du lịch môi trường, du lịch nông thôn…; bảo vệ môi trường, khuyến khích phát triển du lịch xanh thân thiện với môi trường; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá điểm đến du lịch; tập trung đổi mới marketing nội dung, tiếp thị mạng xã hội, tạo nền tảng số tích hợp quảng bá điểm đến đến khách hàng tiềm năng; nâng cao nguồn nhân lực, chuẩn hoá công tác đào tạo bao gồm đội ngũ lao động trực tiếp và quản lý cấp cao về kỹ năng; tiếp tục mở rộng các chính sách hỗ trợ, tạo thuận lợi cho sự phát triển về thuế, đất đai, tín dụng…

Phát triển du lịch Đà Nẵng như thế nào sau sáp nhập?

Theo ông Tán Văn Vương, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TP. Đà Nẵng, đánh giá thành phố đã tạo dựng điểm đến quốc tế trên đà phát triển mạnh mẽ, phục hồi nhanh sau đại dịch thích ứng, linh hoạt. Sau sáp nhập, Đà Nẵng đã mở ra nhiều cơ hội chiến lược với không gian rộng hơn gấp 10 lần và số tài nguyên cũng được mở rộng hơn.

Hội thảo quy tụ hơn 200 đại biểu tham dự, gồm lãnh đạo Cục Du lịch, lãnh đạo TP. Đà Nẵng, đại diện các sở, ban, ngành, địa phương, cùng các chuyên gia, nhà tư vấn về quy hoạch và du lịch… Ảnh: HOÀNG SƠN

Qua phân tích số liệu tại hội thảo, ông Vương cho biết. giai đoạn 2020-2025, ngành du lịch Đà Nẵng ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật với 17,3 triệu lượt khách, gấp 4 lần so với năm 2020; trong đó 7,6 triệu là khách quốc tế, tăng gấp 10 lần.

Tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 59.000 tỉ đồng, tăng gần 3,5 lần so với năm 2020, với tốc độ tăng trưởng lượt khách bình quân đạt 37%/năm. Những con số này cho thấy đà phục hồi mạnh mẽ và sự bứt phá của du lịch Đà Nẵng, hướng tới mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu ấn tượng vào năm 2025.

Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu tích cực, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TP. Đà Nẵng cũng nhận định rằng du lịch Đà Nẵng vẫn đang đối diện với nhiều thách thức. Trong đó, có sự cạnh tranh giữa các điểm đến trong khu vực ngày càng gay gắt, trong khi các sản phẩm du lịch mới và đặc trưng vẫn còn hạn chế, nhiều dự án động lực vẫn đang trong giai đoạn đầu tư, chưa phát huy hiệu quả.

Ngoài ra, hạ tầng du lịch chưa đồng bộ và tình trạng chèo kéo, bán hàng rong tại một số khu vực vẫn tồn tại, ảnh hưởng đến hình ảnh và trải nghiệm của du khách.

Để cụ thể hóa tầm nhìn phát triển trong giai đoạn mới, Sở VH-TT-DL TP. Đà Nẵng xác định một số định hướng và giải pháp trọng tâm, tập trung mở rộng không gian du lịch gắn với tiêu chuẩn xanh, phát triển các khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, du lịch văn hóa - lịch sử.

TP. Đà Nẵng đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng, triển khai các dự án động lực, như: Làng Vân, Nam Ô, Danang Downtown, Bà Nà - Suối Mơ và tăng cường kết nối giao thông liên vùng, hướng tới xây dựng Đà Nẵng trở thành cửa ngõ du lịch quốc tế của miền Trung - Tây nguyên.

Bên cạnh đó, Sở chú trọng đa dạng hóa sản phẩm du lịch theo hướng chất lượng cao và bền vững, ưu tiên phát triển du lịch biển, MICE, văn hóa - tâm linh, chăm sóc sức khỏe và du lịch xanh; đẩy mạnh chuyển đổi số, xúc tiến quảng bá điểm đến, mở rộng thị trường quốc tế, nâng cao chất lượng dịch vụ và nguồn nhân lực, khẳng định vị thế Đà Nẵng là điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn hàng đầu khu vực.

Nhận diện thực trạng du lịch Đà Nẵng sau hợp nhất Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch quốc tế Đà Nẵng lần thứ 2, hội thảo quy tụ hơn 200 đại biểu trao đổi, thảo luận nhằm nhận diện và đánh giá một cách toàn diện, khách quan về thực trạng phát triển du lịch Đà Nẵng sau hợp nhất; thu thập ý kiến đa chiều, chuyên sâu từ các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp; đề ra tầm nhìn phát triển du lịch thành phố và cập nhật quy hoạch tổng thể chung TP. Đà Nẵng mới sau sáp nhập. Hội thảo cũng thảo luận các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể và các chính sách ưu tiên đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp du lịch; tạo sự đồng thuận, gắn kết mạnh mẽ giữa các cấp quản lý nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác liên quan, cùng chung tay kiến tạo ngành du lịch Đà Nẵng lớn mạnh, vững chắc vươn ra biển lớn, xây dựng và phát triển Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn của thế giới.



