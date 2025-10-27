Toàn cảnh 17h: Lũ ở Huế vượt mức lịch sử | Tạm giữ người đánh tài xế taxi tại Nha Trang

Toàn cảnh 17h ngày 27.10.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Sạt trượt ta luy, bờ kè quanh hồ Xuân Hương Đà Lạt

Ngày 27.10, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 (tỉnh Lâm Đồng) chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát, lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án khắc phục, duy tu sửa chữa hệ thống bờ kè, sạt trượt ta luy quanh thắng cảnh hồ Xuân Hương - Đà Lạt.

Sinh viên hào hứng với hoạt động “Đổi rác lấy quà”

Ngay từ 6 giờ 30 sáng , khuôn viên Trường ĐH Cửu Long đã trở nên nhộn nhịp, tấp nập. Hàng ngàn bạn sinh viên xếp hàng tại khu vực "Đổi rác lấy quà" để tham gia hoạt động ý nghĩa này.

Chỉ cần mang rác tái chế đến đổi và tích đủ từ 2.000 điểm trở lên, các sinh viên sẽ được đóng mộc xác nhận và có cơ hội bốc thăm nhận nhiều phần quà hấp dẫn tại quầy check-in của chương trình, như túi vải "Sống xanh sống khỏe", sen đá chậu, hạt giống, bút chì, mì gói. Ngoài ra, các bạn còn có thể tham gia các hoạt động như check-in nhận quà, thử tài phân loại rác…

Hồi sinh trái tim bệnh nhân chết não trong lồng ngực người khác

Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) ghi nhận ca hiến tạng thứ 4. Từ người hiến, 5 bệnh nhân khác đã được cứu sống, trong đó có ca ghép tim đầu tiên thực hiện tại bệnh viện. Người hiến là một phụ nữ trung niên, làm việc xa nhà, không may gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng khi đi làm ban đêm. Nạn nhân được cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, chấn thương sọ não nặng và dập phổi, từng ngừng tim ngừng thở tại khoa Cấp cứu trước khi được hồi sinh tim phổi. Sau ba ngày điều trị tích cực, tri giác không cải thiện.

