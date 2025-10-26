Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Toàn cảnh 17h: Tranh cãi chiến thắng tại Đường lên đỉnh Olympia | 2 anh em bán bánh dạo bị đâm giữa cầu
Video Thời sự

Thanh Niên
26/10/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 26.10.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Đà Nẵng: Cảnh báo mưa lớn, sạt lở tại các xã miền núi

Tại các xã miền núi của TP.Đà Nẵng, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã khiến tình trạng sạt lở xảy ra nghiêm trọng, gây cô lập nhiều khu dân cư. Hàng trăm người dân đã được lực lượng chức năng khẩn trương sơ tán đến nơi an toàn.

Ghi nhận tại Thủy điện Đak Mi 4, mực nước hồ đạt 254,46m, lưu lượng về hồ 2.383,63m³/s. Mục tiêu vận hành là giữ tổng lưu lượng xả nhỏ hơn lượng nước về. Khi hồ đạt cao trình +258m sẽ xả cân bằng để duy trì mức nước đúng quy định vận hành liên hồ.

Đà Nẵng Cảnh báo mưa lớn, sạt lở tại các xã miền núi

Bán xe không sang tên đổi chủ bị CSGT phạt nguội: Ai nộp phạt?

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một số bài đăng thắc mắc về việc đã bán xe từ vài năm trước nhưng nay lại nhận được thông báo phạt nguội từ CSGT. Người đăng cho biết, khi bán xe, họ chỉ ký giấy ủy quyền mà không làm thủ tục sang tên đổi chủ.

Đây cũng là thực trạng phổ biến trên thị trường mua bán xe cũ. Người bán và cả người mua thường lựa chọn hình thức này vì cho rằng đó là cách đơn giản, nhanh gọn, tránh thủ tục rườm rà, thậm chí tiết kiệm được lệ phí trước bạ và các chi phí khác liên quan đến việc sang tên.

Bán xe không sang tên đổi chủ bị CSGT phạt nguội: Ai nộp phạt?

Chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ cách xây dựng bữa ăn sinh viên đủ chất

Ngày 25.10.2025, trong khuôn khổ ngày hội "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe" được tổ chức tại trường ĐH Cửu Long, PGS.TS.BS Lê Bạch Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, đã chia sẻ những kiến thức bổ ích cho các bạn sinh viên để xây dựng một bữa ăn sinh viên phù hợp, an toàn, đủ chất.

Chương trình do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Trường ĐH Cửu Long tổ chức với sự đồng hành của Công ty CP Acecook Việt Nam.

Việc thay đổi thói quen dinh dưỡng là tiền đề cho một thói quen sống tích cực, lành mạnh của thế hệ trẻ, đặc biệt là sinh viên

Tại sự kiện, TS Đặng Thị Ngọc Lan, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long, cho biết việc hình thành thói quen sống tích cực, lành mạnh là nhiệm vụ quan trọng góp phần bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp. Chương trình "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe" là dịp để các bạn trẻ nhìn lại thói quen hằng ngày, từ đó xây dựng lối sống tích cực hơn.

Chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ cách xây dựng bữa ăn đủ chất cho sinh viên

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

