Toàn cảnh 17h: Hoàng thái hậu Thái Lan băng hà | Khởi tố người đánh nữ điều dưỡng ở Vũng Tàu
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Hoàng thái hậu Thái Lan băng hà | Khởi tố người đánh nữ điều dưỡng ở Vũng Tàu

Cao Trí
Cao Trí
25/10/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 25.10.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

“Bước đi xanh” của TP.HCM trong giao thông công cộng

Theo chủ trương đến năm 2030 của TP.HCM, nhiều tuyến xe buýt xăng đã được thay thế thành xe buýt điện, tiến tới vận hành 100% các tuyến xe buýt điện, hiện đại hóa hình ảnh giao thông công cộng. Những thay đổi bước đầu đã đem lại phản hồi tích cực từ phía người dân, đem lại động lực thúc đẩy thay đổi mạnh mẽ hơn cho các cấp quản lý.

‘Bước đi xanh’ của TP.HCM trong giao thông công cộng

Bắt “Tàng Keng Ông Trùm” vì kỳ thị vùng miền để thành idol TikTok

Ngày 25.10, thông tin từ Công an TP.HCM cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM đã thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với chủ tài khoản TikTok "Tàng Keng Ông Trùm" Lê Anh Điệp (30 tuổi, quê ở Ninh Bình).

Bắt 'Tàng Keng Ông Trùm' vì kỳ thị vùng miền để thành idol TikTok

Bị can Điệp bị điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hà Nội vào đông ăn gì thì "phê" nhất?

Từ những nồi lẩu nghi ngút khói, bếp nướng đỏ lửa cho tới bát cháo đêm, củ khoai nướng hay thậm chí là… ly kem lạnh buốt - tất cả đều trở thành những "đặc sản" không thể thiếu khi đông về tại Hà Nội. Với người dân nơi đây, ẩm thực mùa lạnh không chỉ là chuyện ăn uống, mà còn là cái cớ để quây quần, để gặp gỡ, để thấy lòng mình ấm hơn giữa cái rét đặc trưng của thủ đô.

Hà Nội vào đông ăn gì thì 'phê' nhất?

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

