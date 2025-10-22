Toàn cảnh 17h: TP.Huế đã ngập dù bão chưa vào | Phương án làm metro kết nối sân bay Long Thành – Tân Sơn Nhất

Toàn cảnh 17h ngày 22.10.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Bão số 12: Người nuôi cá tất bật di dời lồng bè: “Quá tải phải chấp nhận với thiên tai”

Trước thông báo vận hành điều tiết hồ Phú Ninh (TP.Đà Nẵng) nhằm ứng phó mưa rất lớn do bão số 12 (Fengshen), hàng trăm hộ dân nuôi cá lồng bè trên sông Tam Kỳ và vùng hạ du hồ đã khẩn trương di dời, neo chằng bè cá, đồng thời tranh thủ bán cá lớn để giảm thiểu thiệt hại khi nước xả lũ kết hợp mưa bão dâng cao.

Hà Nội thí điểm lắp hơn 200 màn hình LED dưới gầm cầu Vành đai 2

Hơn 200 màn hình LED đang được lắp đặt thí điểm dưới gầm cầu cạn Vành đai 2 trên cao, đoạn từ Ngã Tư Sở đến cầu Vĩnh Tuy. Dự án được kỳ vọng sẽ "khoác áo mới" cho không gian đô thị Hà Nội.

Nữ y sĩ trả ơn đời bằng cách chữa lành những vết thương

Từng được cộng đồng chung tay giúp lo mọi chi phí hậu sự cho cha trong đại dịch Covid-19, y sĩ Phạm Thị Xuân mang trong mình lời hứa trả ơn đời bằng chính nghề y. Chị âm thầm bắt đầu hành trình chữa lành những vết thương hở loét cho bệnh nhân nghèo, lấy lòng nhân hậu trở thành phương thuốc giúp con người vượt qua nỗi đau thể xác lẫn tinh thần.

