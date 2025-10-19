Toàn cảnh 17h: Xem cảnh săn cá khủng ở Thủy điện trị An | Thị trường hoa 20.10 đìu hiu do bão lũ

Toàn cảnh 17h ngày 19.10.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Bắt cá tại Thủy điện Trị An

Sáng 19.10, ngay sau khi thủy điện Trị An (Đồng Nai) ngừng xả nước qua đập tràn, hàng nghìn người dân đã đổ về khu vực chân đập để "săn cá khủng", tạo nên khung cảnh náo nhiệt chưa từng có.

Trước đó, việc xả lũ được thực hiện nhằm điều tiết hồ chứa, đảm bảo an toàn cho vùng hạ lưu. Khi dòng nước vừa rút, hàng trăm người đã nhanh chóng lội xuống vùng nước nông, tay cầm lưới, vợt, xỉa, ráo riết tìm bắt những con cá mắc cạn. Chỉ trong ít phút, tiếng hò reo, tiếng nước bì bõm vang khắp mặt đập, biến khu vực này thành một "lễ hội bắt cá" giữa trời nắng.

Danh sách giao lộ ở TP.HCM nơi camera AI bắt lỗi rẽ trái khi đèn đỏ

TP.HCM có 31 camera AI tự động nhận diện vi phạm ở các giao lộ. Hàng loạt người tham gia giao thông đã bị CSGT gửi thông báo phạt nguội từ những lỗi do camera này phát hiện. Trong đó, có những lỗi nhiều người không ngờ, thản nhiên vi phạm mỗi ngày như một thói quen.

Hạn chế ăn những món này vào buổi sáng nếu không muốn tích mỡ bụng

Bữa sáng là một bữa ăn rất quan trọng, đóng vai trò cung cấp năng lượng khởi đầu cho cả ngày làm việc và học tập. Tuy nhiên, nếu muốn ngăn tích mỡ bụng, thực phẩm cho bữa sáng cần được lựa chọn hợp lý, không chỉ dựa trên cảm giác no hay thói quen ăn uống. Việc nạp quá nhiều tinh bột tinh chế, chất béo bão hòa hoặc đường có thể khiến cơ thể dư năng lượng, dẫn đến tích mỡ, đặc biệt là vùng bụng.

