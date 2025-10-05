Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thủy điện Trị An đang xả lũ, vẫn liều lĩnh mang chài lưới chờ bắt cá 'khủng'
Video Đời sống

Thủy điện Trị An đang xả lũ, vẫn liều lĩnh mang chài lưới chờ bắt cá 'khủng'

Lê Lâm
05/10/2025 16:13 GMT+7

Sáng 5.10.2025, ngay chân đập tràn thủy điện Trị An, Rất nhiều người mang chài lưới đến bắt cá ngay khi thủy điện Trị An xả lũ, nước chảy cuồn cuộn.

Trước đó, từ chiều 30.9, thủy điện Trị An lần đầu tiên (trong 2025) xả lũ qua đập tràn với lưu lượng 320m3/s, do lượng nước từ thượng lưu đổ về nhiều trong khi đập sắp đạt cao trình. Đến chiều 2.10, thủy điện Trị An tăng gấp đôi lượng nước xả lũ, qua chiều 3.10 giảm còn 480m3/s.

Mạo hiểm bắt cá bên cạnh thủy điện đang xả lũ

Theo người dân, bình thường đây là "dòng sông chết". Khi thủy điện xả lũ mới có nước lưu thông, ở hạ lưu, cá "ngửi" được mùi nước sẽ bơi ngược dòng lên, đúng chân đập thì hết di chuyển được và luẩn quẩn ở đây. Vì thế, nhiều người tập trung gần chân đập tràn để bắt cá. Nếu may mắn có thể chài trúng những con cá lăng, cá mè trắng nặng cả 10 kg, thậm chí hơn.

Thủy điện Trị An Xả lũ Bắt cá
