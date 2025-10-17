Toàn cảnh 17h: Miễn trách nhiệm hình sự vụ gà lôi trắng | Muôn vàn lý do khi bị phạt nồng độ cồn

Toàn cảnh 17h ngày 17.10.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

TP.HCM khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2026 từ đầu tháng 11

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được vừa ban hành chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ (nghĩa vụ quân sự) và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2026.

Theo đó, Bộ Tư lệnh TP.HCM thông báo quyết định giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ và quyết định giao chỉ tiêu huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên đến từng cơ quan, đơn vị có liên quan.

TP.HCM khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2026 từ đầu tháng 11

Vì sao các quầy bánh vẫn chưa thể dọn đi dù Trung thu đã qua hơn nửa tháng?

Dù Tết Trung thu đã qua hơn nửa tháng, trên nhiều tuyến phố Hà Nội, những quầy hàng bán bánh Trung thu vẫn chưa thể dọn đi. Từng hộp bánh xếp đầy trên bàn, bảng biển "đại hạ giá", "xả hàng tồn" treo san sát, tạo nên một khung cảnh trái ngược với không khí sôi động chỉ cách đây nửa tháng. "Đèn tắt, bánh nguội" - câu nói quen thuộc mỗi mùa Trung thu dường như càng đúng hơn trong bối cảnh sức mua giảm, hàng tồn tăng như năm nay.

Nhiều cửa hàng bánh Trung thu áp dụng giảm giá từ 30% đến hơn 70% so với giá gốc, thậm chí nhiều đại lý chấp nhận bán lỗ để thu hồi vốn. Phần lớn lượng bánh tồn không thể tiêu thụ hết do thời hạn sử dụng ngắn, chỉ kéo dài từ 20 đến 40 ngày. Mưa giông kéo dài cũng khiến cho các hoạt động bảo quản hay kinh doanh trở nên khó khăn hơn.

Vì sao các quầy bánh vẫn chưa thể dọn đi dù Trung thu đã qua hơn nửa tháng?

Bão số 12 sắp xuất hiện trên Biển Đông

Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA), sáng nay, áp thấp nhiệt đới đã xuất hiện ở phía đông Philippines. Dự báo trong ngày mai (18.10) có thể mạnh lên thành bão và tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây nam, vượt qua đảo Luzon (Philippines) vào Biển Đông thành cơn bão số 12 trong khoảng ngày 20.10.

Bão số 12 sắp xuất hiện trên Biển Đông

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.