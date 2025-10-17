Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Toàn cảnh 17h: Miễn trách nhiệm hình sự vụ gà lôi trắng | Muôn vàn lý do khi bị phạt nồng độ cồn
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Miễn trách nhiệm hình sự vụ gà lôi trắng | Muôn vàn lý do khi bị phạt nồng độ cồn

Thanh Niên
Thanh Niên
17/10/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 17.10.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

TP.HCM khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2026 từ đầu tháng 11

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được vừa ban hành chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ (nghĩa vụ quân sự) và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2026.

Theo đó, Bộ Tư lệnh TP.HCM thông báo quyết định giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ và quyết định giao chỉ tiêu huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên đến từng cơ quan, đơn vị có liên quan.

TP.HCM khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2026 từ đầu tháng 11

Vì sao các quầy bánh vẫn chưa thể dọn đi dù Trung thu đã qua hơn nửa tháng?

Dù Tết Trung thu đã qua hơn nửa tháng, trên nhiều tuyến phố Hà Nội, những quầy hàng bán bánh Trung thu vẫn chưa thể dọn đi. Từng hộp bánh xếp đầy trên bàn, bảng biển "đại hạ giá", "xả hàng tồn" treo san sát, tạo nên một khung cảnh trái ngược với không khí sôi động chỉ cách đây nửa tháng. "Đèn tắt, bánh nguội" - câu nói quen thuộc mỗi mùa Trung thu dường như càng đúng hơn trong bối cảnh sức mua giảm, hàng tồn tăng như năm nay.

Nhiều cửa hàng bánh Trung thu áp dụng giảm giá từ 30% đến hơn 70% so với giá gốc, thậm chí nhiều đại lý chấp nhận bán lỗ để thu hồi vốn. Phần lớn lượng bánh tồn không thể tiêu thụ hết do thời hạn sử dụng ngắn, chỉ kéo dài từ 20 đến 40 ngày. Mưa giông kéo dài cũng khiến cho các hoạt động bảo quản hay kinh doanh trở nên khó khăn hơn.

Vì sao các quầy bánh vẫn chưa thể dọn đi dù Trung thu đã qua hơn nửa tháng?

Bão số 12 sắp xuất hiện trên Biển Đông

Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA), sáng nay, áp thấp nhiệt đới đã xuất hiện ở phía đông Philippines. Dự báo trong ngày mai (18.10) có thể mạnh lên thành bão và tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây nam, vượt qua đảo Luzon (Philippines) vào Biển Đông thành cơn bão số 12 trong khoảng ngày 20.10.

Bão số 12 sắp xuất hiện trên Biển Đông

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Tin liên quan

Toàn cảnh 17h: Thót tim cảnh sạt lở do mưa lớn ở Quảng Trị | Cứu sống tài xế taxi khi xe bốc cháy

Toàn cảnh 17h: Thót tim cảnh sạt lở do mưa lớn ở Quảng Trị | Cứu sống tài xế taxi khi xe bốc cháy

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h 15.10: Lật tẩy thủ đoạn làm giả bò Wagyu | Lại sắp có bão số 12?

Toàn cảnh 17h: Phong tỏa tài sản 'khủng' vụ án Shark Bình; Tình trạng hôn nhân với Phương Oanh

Khám phá thêm chủ đề

Toàn Cảnh 17H bánh trung thu Gà lôi trắng khỉ trắng nồng độ cồn khám nghĩa vụ quân sự lịch nghỉ tết 2026 Cốm bão số 12
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận