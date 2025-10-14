Toàn cảnh 17h: Phong tỏa tài sản ‘khủng’ vụ án Shark Bình; Tình trạng hôn nhân với Phương Oanh

Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Video Thời sự

TT Phát triển Nội dung số
14/10/2025 17:00 GMT+7

Bản tin 'Toàn cảnh 17h' cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 14.10.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Ca, nhạc sĩ bị triệu tập vì liên quan đến vụ Ngân 98 là ai?

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, đơn vị này đã làm việc với chồng Ngân 98 là ca sĩ, nhạc sĩ Lương Bằng Quang. Theo lời khai của hot girl 9X, hộ kinh doanh ZuBu Shop do giọng ca Anh tin mình đã cho nhau một kỷ niệm là người phụ trách, thông qua M.T.V - người được nhờ đứng tên. Cô thừa nhận Lương Bằng Quang nắm rõ hơn về hoạt động của ZuBu Shop.

Bị triệu tập vì liên quan đến vụ DJ Ngân 98, Lương Bằng Quang là ai?

Vietnam Airlines thông báo khẩn về sự cố lộ thông tin khách hàng

Vietnam Airlines cho biết: Hãng đã ghi nhận một sự cố bảo mật dữ liệu liên quan đến nền tảng chăm sóc khách hàng trực tuyến do một tập đoàn công nghệ toàn cầu cung cấp. Theo thông tin từ đối tác, Vietnam Airlines là một trong nhiều doanh nghiệp trên thế giới sử dụng dịch vụ của đơn vị này bị ảnh hưởng. Một phần dữ liệu khách hàng được xử lý trên hệ thống có thể đã bị truy cập trái phép.

Vietnam Airlines thông báo khẩn về sự cố lộ thông tin khách hàng

Siêu thị ở P.Xuân Hương - Đà Lạt xin lỗi 

Ngày 14.10, lãnh đạo UBND P.Xuân Hương - Đà Lạt cho biết đại diện siêu thị GO đóng trên địa bàn phường đã trao thư xin lỗi đến gia đình bà N.V.X.T, liên quan vụ bảo vệ siêu thị khám xét bé trai 10 tuổi vì nghi bé lấy cắp thanh socola.

Vụ khám xét bé trai vì nghi trộm socola: Siêu thị gửi thư xin lỗi gia đình

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

