Toàn cảnh 17h: Lời kể vụ cháy 5 người tử vong ở Hà Nội | Lý do đình chỉ vụ án 'tài xế bị bắn'

Mưa lũ bão Matmo gây thiệt hại 7.050tỉ đồng

Thống kê đến 7 giờ ngày 11.10, mưa lũ do ảnh hưởng bão Matmo (bão số 11) ở các địa phương làm 18 người chết và mất tích.

Độ chế xe đạp điện: Thú vui tiềm ẩn hiểm họa đối với học sinh

Trước đây, việc độ, chế xe đạp điện thường do các em mang đến tiệm sửa chữa, mua bán xe để làm. Tuy nhiên, hiện nay, các em dễ dàng mua phụ kiện độ chế trên mạng xã hội và xem hướng dẫn trên YouTube để tự độ.

Việc nhiều trường học siết chặt quản lý, không cho xe độ, chế vào trong trường cũng khiến 1 số em học sinh không chấp hành gửi xe bên ngoài cổng trường.

