Toàn cảnh 17h: Lời kể vụ cháy 5 người tử vong ở Hà Nội | Lý do đình chỉ vụ án 'tài xế bị bắn'
Video Thời sự

Thanh Niên
Thanh Niên
11/10/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 11.10.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

 Mưa lũ bão Matmo gây thiệt hại 7.050tỉ đồng

Thống kê đến 7 giờ ngày 11.10, mưa lũ do ảnh hưởng bão Matmo (bão số 11) ở các địa phương làm 18 người chết và mất tích.

Mưa lũ bão Matmo gây thiệt hại 7.050 tỉ đồng

Độ chế xe đạp điện: Thú vui tiềm ẩn hiểm họa đối với học sinh

Trước đây, việc độ, chế xe đạp điện thường do các em mang đến tiệm sửa chữa, mua bán xe để làm. Tuy nhiên, hiện nay, các em dễ dàng mua phụ kiện độ chế trên mạng xã hội và xem hướng dẫn trên YouTube để tự độ.

Việc nhiều trường học siết chặt quản lý, không cho xe độ, chế vào trong trường cũng khiến 1 số em học sinh không chấp hành gửi xe bên ngoài cổng trường.

Độ chế xe đạp điện: Thú vui tiềm ẩn hiểm họa đối với học sinh

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
