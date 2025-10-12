Toàn cảnh 17h 12.10: 4 con vật lạ trắng như tuyết ở An Giang | Tai nạn thảm khốc 7 người trong 2 gia đình

Toàn cảnh 17h ngày 12.10.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

4 con vật lạ trắng như tuyết ở An Giang | Tai nạn thảm khốc 7 người trong 2 gia đình

Miền Bắc sắp bước vào đợt mưa lớn 4 ngày, nhà dân còn ngập lụt đến khi nào?

Dự báo từ đêm 13.10, miền Bắc bắt đầu đợt mưa lớn, kéo dài khoảng 4 ngày. Mưa lớn bắt đầu từ các tỉnh đông Bắc bộ, sau đó mở rộng sang phía tây Bắc bộ.

Miền Bắc sắp bước vào đợt mưa lớn 4 ngày, nhà dân còn ngập lụt đến khi nào?

Nỗi niềm sau đại dịch Covid-19: Vắng người thuê, chủ trọ lao đao

Ông Trương Văn Phương, một chủ trọ lâu năm tại phường Bình Hòa, ngậm ngùi chia sẻ: "Phòng thì hai bên tất cả là 13 phòng, mà giờ trống hết, không có ai ở luôn". Dãy trọ gần 30 phòng của ông hiện đã vắng bóng người thuê đến phân nửa. Dù giá thuê chỉ hơn một triệu đồng một phòng mỗi tháng, việc lấp đầy vẫn vô cùng khó khăn.

Vắng người thuê, chủ trọ lao đao - Thách thức lực hút lao động nhập cư, Kỳ 3

Các tuyến đường lắp camera AI phạt nguội tại TP.HCM

TP.HCM vừa lắp 31 camera AI phạt nguội trên các tuyến đường. Các camera này có thể tự động nhận diện vi phạm, biển số xe và chuyển về CSGT để ra thông báo.

Danh sách các tuyến đường lắp camera AI phạt nguội tại TP.HCM

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.