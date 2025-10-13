Toàn cảnh 17h ngày 13.10.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h: Những scandal của DJ Ngân 98 | ‘Rốn lũ' Hà Nội vẫn ngập sâu dù nước sông Cầu đã rút

Hai gia đình bị tai nạn khi đi khám bệnh: Cháu bé 11 tháng tuổi tử vong

Sáng nay 13.10, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phan Anh Quang, Chủ tịch UBND xã Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết bé Đ.T.A.N (11 tháng tuổi), 1 trong 7 nạn nhân bị tai nạn giao thông ở TP.Đà Nẵng trong lúc đi khám bệnh, đã tử vong do vết thương quá nặng, dù cháu được các y bác sĩ Bệnh viện đa khoa Quảng Nam nỗ lực cứu chữa.

Hàng loạt người bị Camera AI ghi hình phạt nguội vì lấn làn

Dù có kẻ vạch liền đôi màu vàng để phân chia hai chiều xe chạy ngược chiều. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau mà nhiều phương tiện lưu thông qua giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Mạc Đỉnh Chi vẫn lấn làn hoặc đè lên vạch. Lỗi này đã bị Camera AI tại giao lộ này ghi hình phạt nguội.

Nước sông Cầu đã rút, "rốn lũ" Hà Nội vẫn ngập sâu

Sáng 13.10, khi nghe tin nước lũ trên sông Cầu đã rút, nhiều người dân ở làng Ngô Đạo (xã Đa Phúc) hớt hải trở về nhà để tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, vớt vát tài sản đã bị nhấn chìm trong nước lũ trong nhiều ngày qua.

Tuy nhiên, chứng kiến cảnh tượng đường làng vẫn chìm trong "biển nước", nhiều người dân nơi đây không khỏi ngao ngán.

