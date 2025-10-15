Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Toàn cảnh 17h 29.9: Lật tẩy thủ đoạn làm giả bò Wagyu | Lại sắp có bão số 12?

15/10/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 15.10.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h: Lật tẩy thủ đoạn làm giả bò Wagyu | Lại sắp có bão số 12?

Người dân trồng chuối mất tiền tỉ, suy sụp chờ hỗ trợ sau bão 11

Bão số 11 đi qua để lại thiệt hại nặng nề đối với người dân trên nhiều địa phương. Tình trạng ngập nặng làm hàng trăm hecta chuối tại Mê Linh, Hà Nội bị đổ rạp, hư hỏng nặng, tiền hỗ trợ chưa được nhận, khiến nhiều hộ nông dân trắng tay, nợ ngày càng chồng chất.

Người dân trồng chuối mất tiền tỷ, suy sụp chờ hỗ trợ sau bão 11

Cứu cụ ông 72 tuổi, đưa người nhà đi khám mắt, bất ngờ ngưng tim ở sảnh

Một cụ ông 72 tuổi bị ngưng tim ngay tại sảnh Bệnh viện Mắt Nam Quảng Trị, trong lúc đưa người nhà đi khám. Nhờ phản xạ nhanh và kỹ năng vững của điều dưỡng Lê Thị Thu Hà, bệnh nhân đã được hồi sinh kịp thời bằng phương pháp hồi sức tim phổi (CPR), qua cơn nguy kịch trước khi chuyển đến đơn vị hồi sức chuyên sâu.

Cứu cụ ông 72 tuổi, đưa người nhà đi khám mắt, bất ngờ ngưng tim ở sảnh bệnh viện

Omega-3 không chỉ tốt cho tim mạch mà còn giúp tăng sức mạnh khi tập luyện

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Nutrients, do nhóm chuyên gia tại Đại học Khoa học Ứng dụng Gdansk (Ba Lan) thực hiện. Họ chia người tham gia thành hai nhóm cùng tập luyện theo một chương trình giống nhau, nhưng chỉ một nhóm dùng 3.150 mg omega-3 mỗi ngày tương đương khoảng 3 viên dầu cá loại tiêu chuẩn.

Omega-3 không chỉ tốt cho tim mạch mà còn giúp tăng sức mạnh khi tập luyện

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

