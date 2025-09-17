Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Làng nghề lồng đèn lai rai đơn hàng mùa Trung thu, đặt đến đâu, làm đến đó
Video Thời sự

Làng nghề lồng đèn lai rai đơn hàng mùa Trung thu, đặt đến đâu, làm đến đó

Bảo Hạo - Kim Thư
17/09/2025 07:00 GMT+7

Trung thu 2025 đang đến gần, nhưng tại làng nghề lồng đèn Phú Bình (TP.HCM) nơi từng rực rỡ sắc màu và sầm uất bậc nhất mỗi mùa trăng. Không khí năm nay lại trầm lắng hơn hẳn. Đơn hàng thưa thớt, tiểu thương dè dặt nhập hàng, nhiều hộ làm nghề chỉ cầm chừng với phương châm “đặt đến đâu, làm đến đó”, khiến làng nghề truyền thống đối diện không ít khó khăn.

Còn chưa đến 1 tháng nữa là Trung Thu, hình ảnh những chiếc khung tre, kẽm, giấy kiếng đỏ đã len lỏi trong từng con hẻm của làng nghề lồng đèn Phú Bình, thế nhưng chính những người nghệ nhân nơi đây cũng đều cảm nhận được không khí ảm đạm của Trung thu năm nay.

Theo ông Nguyễn Trọng Thành, nghệ nhân lồng đèn với 40 năm kinh nghiệm, điểm khác biệt lớn nhất của mùa Trung thu năm nay là lượng đơn đặt hàng sụt giảm rõ rệt và đến muộn hơn mọi năm.

Nếu như trước đây, các thương lái đã đặt hàng từ sớm để chuẩn bị nguồn cung, thì năm nay, xưởng phải chờ sát ngày mới nhận được yêu cầu, sản xuất theo kiểu “đặt đến đâu, làm đến đó”.

Về phía các tiểu thương, việc kinh doanh năm nay cũng khởi động trễ và chậm hơn do thay đổi thủ tục hành chính sau sáp nhập và biến động kinh tế khiến họ không dám nhập hàng nhiều như trước. Phần lớn chỉ dám lấy hàng vừa đủ để bán.

Làng nghề lồng đèn lai rai đơn hàng mùa Trung thu, đặt đến đâu, làm đến đó- Ảnh 1.

Lồng đèn điện tử với mẫu mã đa dạng, hiệu ứng ánh sáng bắt mắt và giá thành cạnh tranh vẫn chiếm ưu thế lớn trên thị trường, tạo sức ép không nhỏ lên lồng đèn thủ công.

ẢNH: BẢO HẠO

Lo lắng về nguy cơ nghề mai một, nghệ nhân làng nghề lồng đèn Phú Bình vẫn kiên trì bám nghề và tìm hướng đi mới: biến lồng đèn từ món đồ chơi Trung thu thành sản phẩm trang trí, quà tặng gắn với văn hoá truyền thống. Từ cải tiến hoạ tiết, chất liệu, khung thiết kế đến nhận làm lồng đèn cỡ lớn, theo yêu cầu cho cửa hàng, công ty, sự kiện…, họ vừa giữ được nét truyền thống vừa mở thêm lối đi để lồng đèn thủ công tồn tại quanh năm.

Dù đơn hàng năm nay chỉ “lai rai” và mang tính cầm chừng, những nghệ nhân Phú Bình vẫn kiên trì bám nghề, chắt chiu từng sản phẩm để giữ lấy nét đẹp truyền thống. Trong bối cảnh thị trường Trung thu 2025 nhiều biến động, câu chuyện của làng nghề lồng đèn không chỉ phản ánh khó khăn chung của các hộ làm thủ công, mà còn gợi nhắc giá trị văn hoá cần được bảo tồn. Bởi hơn cả một món đồ chơi mùa trăng rằm, lồng đèn còn là ký ức tuổi thơ, là sợi dây kết nối tinh hoa văn hoá Việt qua nhiều thế hệ.

