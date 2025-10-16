Toàn cảnh 17h: Thót tim cảnh sạt lở do mưa lớn ở Quảng Trị | Cứu sống tài xế taxi khi xe bốc cháy

Toàn cảnh 17h ngày 16.10.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Nhiều điểm sạt lở trên tuyến Hồ Chí Minh nhánh Tây phía Nam Quảng Trị

Sáng 16.10.2025, do mưa lớn nên trên tuyến đường Hồ Chí Minh, nhánh Tây qua các địa phương khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị xuất hiện nhiều điểm trượt sạt đất đá tràn xuống đường, gây ách tắc cục bộ tại một số vị trí.

Cá tầm ở Măng Đen chết gần 45 tấn, thiệt hại gần 8 tỉ đồng

Đợt mưa lớn vừa qua đã làm vỡ đường ống dẫn nước vào bể nuôi của một số hộ dân trên địa bàn, khiến gần 45 tấn cá tầm bị chết, tổng thiệt hại ước tính gần 8 tỉ đồng.

Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp cứu sống 2 ca đột quỵ cấp ở Phú Quốc

Nhờ sự hỗ trợ và chuyển giao kỹ thuật từ Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân đột quỵ đã này được cứu sống kịp thời ngay tại Trung tâm Y tế đặc khu Phú Quốc trong "giờ vàng". Sau một tuần điều trị, sức khỏe bệnh nhân đã dần ổn định và có những bước tập phục hồi. Ngày 13.10, bác sĩ Phạm Thanh Việt, Phó giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, thông báo về kết quả bước đầu đầy ý nghĩa của chương trình hợp tác với Trung tâm Y tế đặc khu Phú Quốc.

