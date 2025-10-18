Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Toàn cảnh 17h: Vì sao TP.HCM không hết ngập? | Ngày mai bão ‘Phong thần’ vào Biển Đông
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Vì sao TP.HCM không hết ngập? | Ngày mai bão ‘Phong thần’ vào Biển Đông

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
18/10/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 18.10.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h: Vì sao TP.HCM không hết ngập? | Ngày mai bão ‘Phong thần’ vào Biển Đông

Bão Phong Thần (Fengshen) sắp đi vào Biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng sớm nay 18.10, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông miền trung Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là bão Fengshen. Dự báo trong ngày mai 19.10, bão Fengshen đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 12 trong năm nay.

Bão Phong Thần (Fengshen) sắp đi vào Biển Đông

Bỏ qua ngại ngùng, người cao tuổi TP.HCM đi học bơi miễn phí

Không chỉ dành cho người trẻ, lớp học bơi miễn phí tại Trung tâm Thể thao dưới nước TP.HCM (cơ sở Yết Kiêu) đang trở thành điểm hẹn của nhiều người cao tuổi, nơi họ rèn luyện sức khỏe, vượt qua nỗi sợ và tìm thấy niềm vui mỗi ngày.

Bỏ qua ngại ngùng, người cao tuổi TP.HCM đi học bơi miễn phí

Nam sinh học giáo dục mầm non: "Nhiều bạn nữ cùng lớp bất ngờ khi thấy em học ngành này"

Trong lớp học khoa Giáo dục mầm non của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Lê Trung Nghĩa là chàng trai duy nhất ngồi lọt thỏm giữa hàng chục bạn nữ. Đây là nam sinh duy nhất trong số 250 tân sinh viên đã trúng tuyển vào khoa Giáo dục mầm non, học tại cơ sở chính của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM với số điểm 26,5 điểm. Trung Nghĩa chia sẻ khi em xác định theo học ngành này ngay từ khi còn học cấp 3 và được gia đình ủng hộ nhiệt tình.

Nhờ có sự ủng hộ vững chắc từ gia đình và những người thầy đầu tiên, Nghĩa từng bước tiến gần hơn đến mục tiêu của mình. Sự kiên trì theo đuổi ngành học, cùng niềm tin vào lựa chọn của bản thân, đã giúp cậu vượt qua những rào cản định kiến và áp lực của một nghề vốn được xem là "của nữ giới".

Nam sinh học giáo dục mầm non: ‘Nhiều bạn nữ cùng lớp bất ngờ khi thấy em học ngành này’

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Tin liên quan

Toàn cảnh 17h: Miễn trách nhiệm hình sự vụ gà lôi trắng | Muôn vàn lý do khi bị phạt nồng độ cồn

Toàn cảnh 17h: Miễn trách nhiệm hình sự vụ gà lôi trắng | Muôn vàn lý do khi bị phạt nồng độ cồn

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h: Thót tim cảnh sạt lở do mưa lớn ở Quảng Trị | Cứu sống tài xế taxi khi xe bốc cháy

Toàn cảnh 17h 15.10: Lật tẩy thủ đoạn làm giả bò Wagyu | Lại sắp có bão số 12?

Khám phá thêm chủ đề

Toàn Cảnh 17H bão Fengshen dự báo thời tiết người cao tuổi học bơi Biển Đông Phong Thần Mầm non sư phạm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận