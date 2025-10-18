Toàn cảnh 17h ngày 18.10.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h: Vì sao TP.HCM không hết ngập? | Ngày mai bão ‘Phong thần’ vào Biển Đông

Bão Phong Thần (Fengshen) sắp đi vào Biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng sớm nay 18.10, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông miền trung Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là bão Fengshen. Dự báo trong ngày mai 19.10, bão Fengshen đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 12 trong năm nay.

Bỏ qua ngại ngùng, người cao tuổi TP.HCM đi học bơi miễn phí

Không chỉ dành cho người trẻ, lớp học bơi miễn phí tại Trung tâm Thể thao dưới nước TP.HCM (cơ sở Yết Kiêu) đang trở thành điểm hẹn của nhiều người cao tuổi, nơi họ rèn luyện sức khỏe, vượt qua nỗi sợ và tìm thấy niềm vui mỗi ngày.

Nam sinh học giáo dục mầm non: "Nhiều bạn nữ cùng lớp bất ngờ khi thấy em học ngành này"

Trong lớp học khoa Giáo dục mầm non của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Lê Trung Nghĩa là chàng trai duy nhất ngồi lọt thỏm giữa hàng chục bạn nữ. Đây là nam sinh duy nhất trong số 250 tân sinh viên đã trúng tuyển vào khoa Giáo dục mầm non, học tại cơ sở chính của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM với số điểm 26,5 điểm. Trung Nghĩa chia sẻ khi em xác định theo học ngành này ngay từ khi còn học cấp 3 và được gia đình ủng hộ nhiệt tình.

Nhờ có sự ủng hộ vững chắc từ gia đình và những người thầy đầu tiên, Nghĩa từng bước tiến gần hơn đến mục tiêu của mình. Sự kiên trì theo đuổi ngành học, cùng niềm tin vào lựa chọn của bản thân, đã giúp cậu vượt qua những rào cản định kiến và áp lực của một nghề vốn được xem là "của nữ giới".

