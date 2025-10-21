Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Toàn cảnh 17h: Người dân miền Trung loay hoay chạy bão số 12 | Cận cảnh 2 khu đất vàng được dùng làm công viên ở TP.HCM
Toàn cảnh 17h: Người dân miền Trung loay hoay chạy bão số 12 | Cận cảnh 2 khu đất vàng được dùng làm công viên ở TP.HCM

21/10/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 21.10.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h :Người dân miền Trung loay hoay chạy bão số 12 | Cận cảnh 2 khu đất vàng được dùng làm công viên ở TP.HCM

Triều cường vượt báo động 3, nhiều tuyến đường ở Cần Thơ lại ngập sâu

Triều cường tại TP.Cần Thơ tiếp tục vượt mức báo động 3, khiến nhiều tuyến đường trung tâm ngập sâu, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Triều cường vượt báo động 3, nhiều tuyến đường ở Cần Thơ lại ngập sâu

TP.HCM sắp "gỡ nút thắt" giao thông với Quốc lộ 13 mở rộng 10 làn

TP.HCM dự kiến khởi công dự án mở rộng Quốc lộ 13 vào quý 4/2026, đoạn từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình với chiều dài gần 6 km, hướng tới giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài ở cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM

TP.HCM sắp 'gỡ nút thắt' giao thông với Quốc lộ 13 mở rộng 10 làn

Trái cây giúp bảo vệ phổi khỏi ô nhiễm không khí

Tại Hội nghị năm 2025 của Hiệp hội Hô hấp châu Âu vừa diễn ra ở Hà Lan, một nghiên cứu đột phá đã chỉ ra một điều ít ai ngờ tới: Ăn trái cây thường xuyên có thể giúp bảo vệ lá phổi của bạn khỏi tác động xấu của ô nhiễm không khí, theo trang tin khoa học Scitech Daily.

Nghiên cứu do nghiên cứu sinh tiến sĩ Pimpika Kaewsri từ Đại học Leicester (Anh) thực hiện, dựa trên dữ liệu sức khỏe và thói quen ăn uống của khoảng 200.000 người tham gia trong cơ sở dữ liệu lớn UK Biobank.

Kết quả đã phát hiện điều bất ngờ: Khi mức ô nhiễm bụi mịn tăng lên, ăn nhiều trái cây giúp bảo vệ phổi khỏi bị giảm dung tích phổi.

Trái cây giúp bảo vệ phổi khỏi ô nhiễm không khí

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

