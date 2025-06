Giảm men gan, mát gan: Những loại trái cây đừng bỏ qua

Sau đây là các loại trái cây được khoa học chứng minh là có lợi cho sức khỏe gan gồm:

Việt quất và nam việt quất

Cả trái việt quất và nam việt quất đều giàu chất chống ô xy hóa mạnh anthocyanin. Một nghiên cứu được công bố trên chuyên san World Journal of Gastroenterology cho thấy hấp thụ thường xuyên chất chống ô xy hóa anthocyanin giúp làm chậm tiến trình tổn thương gan, giảm tích tụ mỡ và viêm nhiễm trong gan, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Lựu và bơ đều là trái cây có lợi cho gan ẢNH: AI

Ngoài ra, anthocyanin còn giúp giảm căng thẳng ô xy hóa, vốn là yếu tố quan trọng trong các bệnh lý như viêm gan nhiễm mỡ không do rượu và xơ gan.

Một nghiên cứu trên chuột công bố trên chuyên san Journal of Agricultural and Food Chemistry cho thấy việt quất giúp cải thiện men gan ALT, đồng thời tăng cường chức năng các enzyme chống ô xy hóa.

Táo

Chất xơ hòa tan pectin có khả năng hỗ trợ gan loại bỏ độc tố, kim loại nặng và cholesterol dư thừa thông qua hệ tiêu hóa. Táo lại rất giàu loại chất xơ này. Không những vậy, pectin trong táo còn giúp cải thiện chức năng đường ruột, từ đó gián tiếp giúp gan giảm gánh nặng thải độc. Ngoài ra, táo còn giàu polyphenol, nhất là ở vỏ, có tác dụng chống viêm và chống ô xy hóa mạnh.

Bơ

Bơ là nguồn cung cấp dồi dào glutathione, một trong những chất chống ô xy hóa mạnh nhất mà gan dùng để trung hòa độc tố. Nghiên cứu trên chuyên san Journal of Agricultural and Food Chemistry phát hiện ăn bơ giúp gan tạo nhiều glutathione hơn và giảm tổn thương gan do độc tố gây ra.

Hơn nữa, bơ còn chứa nhiều chất béo không bão hòa đơn và vitamin E, có tác dụng giảm mỡ trong gan và viêm gan mạn tính. Một nghiên cứu tại Nhật Bản cho thấy bơ là loại trái cây bảo vệ gan hiệu quả nhất trước các tổn thương do galactosamine, chất độc mạnh được dùng để mô phỏng tình trạng viêm gan cấp tính hoặc suy gan trong nghiên cứu khoa học.

Lựu giúp giảm tổn thương gan

Nghiên cứu trên chuyên san Oxidative Medicine and Cellular Longevity phát hiện chất punicalagin trong lựu giúp giảm tổn thương gan do căng thẳng oxy hóa và có tiềm năng bảo vệ gan khỏi xơ hóa.

Ngoài ra, nước ép lựu cũng có tác dụng giảm men gan cao và cải thiện tình trạng viêm trong các bệnh lý như gan nhiễm mỡ. Một số bằng chứng nghiên cứu cho thấy lựu giúp cải thiện chỉ số men gan ở bệnh nhân mắc hội chứng chuyển hóa, theo Verywell Health.