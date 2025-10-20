Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Toàn cảnh 17h: Bắt giữ cha dượng nghi bạo hành ở Hà Tĩnh | Vì sao xe đạp công cộng bị ‘thất sủng’?
Video Thời sự

TT Phát triển Nội dung số
20/10/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 20.10.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Ngày 20.10 của nữ bác sĩ làm việc trong môi trường đặc biệt: Tôi chưa từng nghĩ là sẽ bỏ cuộc!

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, khoa Giải phẫu bệnh là nơi nhiều người chỉ ghé qua một lần cũng cảm thấy ám ảnh bởi mùi hương đặc trưng. Nữ bác sĩ 9X lại gắn bó suốt nhiều năm, âm thầm hoàn thành tốt công việc của mình. Sự bền bỉ và yêu nghề đã là niềm động lực lớn lao khiến nữ bác sĩ Trương Thị Ngọc Hân vượt qua được những khó khăn, hằng ngày gắn bó với công việc của mình.

Nữ bác sĩ 9x làm việc trong môi trường đặc biệt, áp lực cao: Tôi chưa từng nghĩ là sẽ bỏ cuộc

Đánh đổi để ở lại, nỗi lo vẫn còn - Thách thức lực hút lao động nhập cư, Kỳ 4

Chiều tan ca, hàng ngàn công nhân lặng lẽ rời khỏi cổng công ty PouYuen, thuộc phường Tân Tạo, TP.HCM (Q.Bình Tân trước đây), đây là một trong những công ty có lượng lao động lớn nhất TP.HCM.

Không ồn ào, không đòi hỏi nhiều, cuộc sống của họ cứ thế trôi đi, bằng những bữa cơm tối đơn sơ, bằng đồng lương tháng nào cũng phải "gói ghém" mới đủ. Và ước mơ tưởng chừng nhỏ bé, lại là điều trông ngóng lớn nhất: được tăng lương, đều đặn, mỗi năm.

Đánh đổi để ở lại, nỗi lo vẫn còn - Thách thức lực hút lao động nhập cư, Kỳ 4

Vụ cháu bé ở Hà Tĩnh bị bạo hành: Bắt giữ người cha dượng

Ngày 20.10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ Nguyễn Văn Nam (31 tuổi, ngụ tại thôn Phú Hoà, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh), người cha dượng bạo hành con riêng của vợ, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vụ cháu bé ở Hà Tĩnh bị bạo hành: Bắt giữ người cha dượng

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem thêm bình luận