Trung thu cho bệnh nhi ung thư: Có những điều ước giản đơn xúc động

Gần 30 em nhỏ đang điều trị ung thư tại Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng được tham gia vào chương trình trung thu cho em do Đoàn thanh niên Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng phối hợp với Đoàn thanh niên xã Nam Phước và CLB ngân hàng máu Trái Tim Hồng thực hiện. Trong không gian bệnh viện vốn nhiều áp lực và nghiêm trang, âm thanh trống lân, ánh đèn ông sao và tiếng cười rộn rã của chương trình đã mang đến cảm giác ấm áp. Các em nhỏ được nhận quà trung thu gồm bánh kẹo, đèn lồng và nhiều vật phẩm nhỏ mang ý nghĩa tinh thần, như lời động viên mạnh mẽ gửi đến những "chiến binh nhí".

Chương trình không chỉ trao tặng vật chất mà còn trao gửi niềm tin, sự sẻ chia và động lực để các em vững lòng trong hành trình chữa bệnh ẢNH: TRANG CHÂU