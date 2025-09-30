Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Trung thu cho bệnh nhi ung thư: Có những điều ước giản đơn xúc động
Video Sức khỏe

Trung thu cho bệnh nhi ung thư: Có những điều ước giản đơn xúc động

Trang Châu
Trang Châu
30/09/2025 19:00 GMT+7

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã phối hợp với Đoàn thanh niên xã Nam Phước và CLB ngân hàng máu Trái Tim Hồng tổ chức chương trình "Trung Thu Cho Em", nhằm mang đến khoảnh khắc trẻ thơ đầy hy vọng và an ủi cho các bệnh nhi đang chiến đấu với căn bệnh ung thư.

Gần 30 em nhỏ đang điều trị ung thư tại Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng được tham gia vào chương trình trung thu cho em do Đoàn thanh niên Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng phối hợp với Đoàn thanh niên xã Nam Phước và CLB ngân hàng máu Trái Tim Hồng thực hiện. Trong không gian bệnh viện vốn nhiều áp lực và nghiêm trang, âm thanh trống lân, ánh đèn ông sao và tiếng cười rộn rã của chương trình đã mang đến cảm giác ấm áp. Các em nhỏ được nhận quà trung thu gồm bánh kẹo, đèn lồng và nhiều vật phẩm nhỏ mang ý nghĩa tinh thần, như lời động viên mạnh mẽ gửi đến những "chiến binh nhí".

- Ảnh 1.

Chương trình không chỉ trao tặng vật chất mà còn trao gửi niềm tin, sự sẻ chia và động lực để các em vững lòng trong hành trình chữa bệnh

ẢNH: TRANG CHÂU

Trung thu trung thu cho em bệnh nhi k Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng ung thư
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
