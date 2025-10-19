Bé gái 11 tuổi nhập viện, nghi bị cha dượng bạo hành

Chiều 19.10, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) cho biết, chính quyền xã này đang phối hợp với cơ quan công an xác minh thông tin một bé gái học lớp 5 trên địa bàn vừa phải nhập viện điều trị trong tình trạng có nhiều vết thương, nghi do bị cha dượng bạo hành.

Hình ảnh cháu L. đang điều trị tại bệnh viện với nhiều vết thương trên cơ thể được một người dân chụp lại, đăng tải lên mạng xã hội ẢNH: CHỤP LẠI MÀN HÌNH

"Chúng tôi đã yêu cầu Công an xã vào cuộc xác minh. Công an xã cũng đã làm việc với người đánh đập cháu bé. Hiện nay, cháu bé đang được điều trị tại một bệnh viện ở Nghệ An, chính quyền xã cũng cắt cử cán bộ ra hỏi thăm, động viên cháu", ông Tuấn thông tin.

Theo nguồn tin của phóng viên, bé gái trong vụ việc là em H.T.N.L (11 tuổi, học sinh lớp 5 Trường tiểu học Cổ Đạm). Người cha dượng nghi hành hung cháu L. là Nguyễn Văn N. (ngụ tại thôn Phú Hoà, xã Cổ Đạm). Mẹ cháu L. là người ngoại tỉnh, hiện đang về thăm quê.

Vết lằn chi chít trên người cháu L. ẢNH: CHỤP LẠI MÀN HÌNH

Quá trình cháu L. điều trị tại bệnh viện được một người dân chụp lại và quay clip đăng tải lên mạng xã hội Facebook. Trong hình ảnh và clip cho thấy cơ thể cháu L. có nhiều vết roi in hằn ở lưng, mông, đùi và chân. Đặc biệt, trên đầu cháu còn có vết thương rách da, phải dùng gạc băng lại.

Trong đoạn clip đăng tải, cháu L. kể rằng đã nhiều lần bị cha dượng bạo hành, lần mới nhất là vào ngày 18.10.