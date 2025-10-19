Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Bé gái 11 tuổi nhập viện, nghi bị cha dượng bạo hành

Phạm Đức
Phạm Đức
19/10/2025 18:02 GMT+7

Một bé gái 11 tuổi ở Hà Tĩnh vừa được người thân đưa nhập viện trong tình trạng có nhiều vết thương trên cơ thể, nghi do bị cha dượng bạo hành.

Chiều 19.10, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) cho biết, chính quyền xã này đang phối hợp với cơ quan công an xác minh thông tin một bé gái học lớp 5 trên địa bàn vừa phải nhập viện điều trị trong tình trạng có nhiều vết thương, nghi do bị cha dượng bạo hành.

Bé gái 11 tuổi phải nhập viện, nghi bị cha dượng bạo hành - Ảnh 1.

Hình ảnh cháu L. đang điều trị tại bệnh viện với nhiều vết thương trên cơ thể được một người dân chụp lại, đăng tải lên mạng xã hội

ẢNH: CHỤP LẠI MÀN HÌNH

"Chúng tôi đã yêu cầu Công an xã vào cuộc xác minh. Công an xã cũng đã làm việc với người đánh đập cháu bé. Hiện nay, cháu bé đang được điều trị tại một bệnh viện ở Nghệ An, chính quyền xã cũng cắt cử cán bộ ra hỏi thăm, động viên cháu", ông Tuấn thông tin.

Theo nguồn tin của phóng viên, bé gái trong vụ việc là em H.T.N.L (11 tuổi, học sinh lớp 5 Trường tiểu học Cổ Đạm). Người cha dượng nghi hành hung cháu L. là Nguyễn Văn N. (ngụ tại thôn Phú Hoà, xã Cổ Đạm). Mẹ cháu L. là người ngoại tỉnh, hiện đang về thăm quê.

Bé gái 11 tuổi phải nhập viện, nghi bị cha dượng bạo hành - Ảnh 2.

Vết lằn chi chít trên người cháu L.

ẢNH: CHỤP LẠI MÀN HÌNH

Quá trình cháu L. điều trị tại bệnh viện được một người dân chụp lại và quay clip đăng tải lên mạng xã hội Facebook. Trong hình ảnh và clip cho thấy cơ thể cháu L. có nhiều vết roi in hằn ở lưng, mông, đùi và chân. Đặc biệt, trên đầu cháu còn có vết thương rách da, phải dùng gạc băng lại.

Trong đoạn clip đăng tải, cháu L. kể rằng đã nhiều lần bị cha dượng bạo hành, lần mới nhất là vào ngày 18.10.

Báo Thanh Niên xác minh clip mẹ bạo hành con do người cha từ Mỹ cầu cứu

Báo Thanh Niên xác minh clip mẹ bạo hành con do người cha từ Mỹ cầu cứu

Sau khi xem đoạn clip một phụ nữ bạo hành bé trai 3 tuổi tên N.T ở Đồng Nai rồi gửi cho cha của đứa bé tên Tr. (ở Mỹ), người thân trong gia đình đã bức xúc, lo lắng cầu cứu Báo Thanh Niên vào cuộc xác minh.

