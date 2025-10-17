Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Nghệ An: Nam sinh hành hung bạn học trong lớp, nhóm bạn đứng cổ vũ

Khánh Hoan
Khánh Hoan
17/10/2025 17:37 GMT+7

Một nữ sinh ở Nghệ An bị một nam sinh khống chế, nắm tóc, dí mặt xuống ghế, đấm vào mặt, vào đầu, trước sự hò hét cổ vũ của nhóm bạn.

Ngày 17.10, đại diện Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa yêu cầu lãnh đạo Trường Cao đẳng Việt - Đức (đóng tại P.Thành Vinh, thuộc sự quản lý của UBND tỉnh Nghệ An) báo cáo vụ việc một nam sinh hành hung một nữ sinh của trường.  

Nghệ An: Nam sinh hành hung bạn học trong lớp, nhóm bạn đứng cổ vũ- Ảnh 1.

Nữ sinh bị nam sinh khống chế, đánh đập và gọi bạn dùng điện thoại dí sát mặt nạn nhân để quay video

ẢNH: CẮT TỪ VIDEO

Trước đó, vào đêm 16.10, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video dài hơn 2 phút, ghi lại vụ nam sinh hành hung dã man một nữ sinh tại lớp học. Hình ảnh trong đoạn video cho thấy, một nam sinh mặc áo đen khống chế, nắm tóc một nữ sinh, dí mặt nạn nhân xuống ghế và liên tiếp đấm vào mặt, vào đầu nữ sinh này.

Không những thế, nam sinh này còn gọi 2 bạn nam cùng lớp đến dùng điện thoại dí sát vào mặt nữ sinh để quay video. Cạnh đó, nhiều nam sinh khác hò hét, cổ vũ. Một nam sinh còn liên tục gọi nữ sinh này là "con bán rau".

Bị đánh đập, nữ sinh đã cố gắng phản kháng vùng dậy được, nhưng lại bị nam sinh ghì đầu và kéo nữ sinh ra hành lang, tiếp tục hành vi bạo lực, bóp vào cổ, dí đầu nạn nhân vào tường. Nữ sinh sau đó tiếp tục bị nắm tóc kéo vào lớp học, đánh vào đầu, dí xuống bàn.

Ông Cao Anh Tuấn, Hiệu phó Trường Cao đẳng Việt - Đức, xác nhận vụ việc trên xảy ra tại Trường Cao đẳng Việt - Đức từ ngày 15.10, cả 2 nhân vật trong video đều là học sinh lớp 10 của trường này. Cơ quan công an đã vào cuộc làm rõ vụ việc. 

Cũng theo ông Tuấn, sau khi xảy ra vụ việc, nhà trường đã mời phụ huynh các học sinh này đến trường để trao đổi. Thông tin ban đầu cho biết nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc các em có mâu thuẫn với nhau từ khi chưa nhập trường. Sau khi nhập học vào trường, các học sinh này tiếp tục nhắn tin thách thức nhau rồi xảy ra vụ việc. Hiện, các học sinh liên quan đang bị nhà trường cho nghỉ học 1 tuần để chờ cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.


