Thời sự

'90% học sinh hạnh kiểm tốt nhưng bạo lực học đường vẫn nhức nhối'

Lê Hiệp
13/10/2025 14:33 GMT+7

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải đề nghị rà soát lại việc đánh giá và thực trạng đạo đức học sinh khi 90%, thậm chí 100% học sinh hạnh kiểm tốt nhưng bạo lực học đường vẫn thường xuyên xảy ra.

Sáng 13.10, tiếp tục phiên họp thứ 50, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 9, đồng thời tham gia ý kiến vào báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

'90% học sinh hạnh kiểm tốt nhưng bạo lực học đường vẫn nhức nhối'- Ảnh 1.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Hải nêu ý kiến tại phiên họp

ẢNH: GIA HÂN

Nêu ý kiến, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải cho rằng, hiện theo thống kê thì phải trên 90% học sinh đạt hạnh kiểm tốt trong nhà trường, tuy nhiên, hiện tượng bạo lực học đường diễn ra hết sức nhức nhối.

Bà Hải dẫn vụ việc học sinh giật tóc, dúi đầu cô giáo tại Trường THCS Đại Kim (Hà Nội), cho biết đây là biểu hiện cực độ của hành vi bạo lực đối với giáo viên, gây ảnh hưởng rất lớn tới truyền thống tôn sư trọng đạo trong môi trường giáo dục.

Từ đó, bà Hải đề nghị ngành giáo dục cần phải rà soát lại giữa việc đánh giá và thực trạng đạo đức học sinh.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu cũng đề nghị Ủy ban Dân nguyện - Giám sát Quốc hội giám sát Thông tư 19 của Bộ GD-ĐT quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh vừa ban hành. Tại Thông tư 19 quy định hình thức kỷ luật học sinh chỉ còn nhắc nhở, xin lỗi, viết bản kiểm điểm, và bỏ nhiều hình thức kỷ luật mạnh hơn.

Theo bà Hải, mặc dù việc bỏ một số hình thức kỷ luật mạnh hơn thể hiện tính nhân văn, giáo dục nhưng thực trạng về bạo lực học đường như kể trên thì rất cần phải giám sát.

"Báo cáo các đồng chí, có một nghịch lý là ngày 15.9 Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư 19 thì đến ngày 20.9 xảy ra vụ việc ở Trường THCS Đại Kim (Hà Nội). Vì vậy tôi đề nghị giám sát xem việc đánh giá đạo đức học sinh có phản ánh đúng thực chất không và thông tư Bộ GD-ĐT ban hành có đảm bảo nâng cao đạo đức, lối sống của học sinh không", bà Hải nêu rõ.

'90% học sinh hạnh kiểm tốt nhưng bạo lực học đường vẫn nhức nhối'- Ảnh 2.

Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà báo cáo tại phiên họp

ẢNH: GIA HÂN

Băn khoăn tính hợp lý của Thông tư 19 về kỷ luật học sinh

Trước đó, trong báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 9, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện - Giám sát của Quốc hội Dương Thanh Bình phản ánh, cử tri vẫn còn lo lắng trước tình trạng bạo lực học đường.

Trong khi đó, tại báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cho hay, cử tri và nhân dân bày tỏ nhiều băn khoăn về tính hợp lý, tính khả thi của Thông tư số 19 về khen thưởng, kỷ luật học sinh vì trong thực tế còn tình trạng bạo lực học đường giữa học sinh với học sinh và thậm chí giữa học sinh với thầy, cô giáo.

Trước đó, Thông tư 19 quy định về khen thưởng, kỷ luật học sinh được Bộ GD-ĐT ban hành cuối tháng 9 vừa qua đã vấp nhiều ý kiến trái chiều khi chỉ áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất với học sinh (trung học) là viết bản tự kiểm điểm; bỏ hình thức "đình chỉ học tập". 

Đặc biệt, phản ứng của dư luận càng gay gắt khi ngay sau đó, ngày 20.9, xảy ra vụ việc nam sinh lớp 7 ở Trường THCS Đại Kim (Hà Nội) giật tóc, dúi đầu giáo viên chủ nhiệm trong lớp học chỉ vì em này bị tịch thu món đồ chơi sắc nhọn.

Miễn học phí nhưng vẫn còn biến tướng, lạm thu

Cũng liên quan tới giáo dục, Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, hiện nay, dù Đảng, Nhà nước có chính sách miễn học phí nhưng thực tế chỗ này, chỗ kia vẫn có tình trạng "biến tướng", lạm thu thông qua hội phụ huynh hay các khoản thu khác.

Ông Thanh đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam "nghe ngóng" tình hình các địa phương xem tình trạng này là đơn lẻ hay phổ biến để cập nhật vào báo cáo.

Vụ học sinh giật tóc, dúi đầu cô giáo: Bộ GD-ĐT lên tiếng

Bộ GD-ĐT cho rằng vụ việc nam sinh lớp 7 Trường THCS Đại Kim (Hà Nội) giật tóc, dúi đầu cô giáo trong lớp học là nghiêm trọng, mọi hành vi sai trái đều phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

