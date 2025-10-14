Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Báo Thanh Niên xác minh clip mẹ bạo hành con do người cha từ Mỹ cầu cứu

Đỗ Trường
Đỗ Trường
14/10/2025 12:49 GMT+7

Sau khi xem đoạn clip một phụ nữ bạo hành bé trai 3 tuổi tên N.T ở Đồng Nai rồi gửi cho cha của đứa bé tên Tr. (ở Mỹ), người thân trong gia đình đã bức xúc, lo lắng cầu cứu Báo Thanh Niên vào cuộc xác minh.

Sáng 14.10, PV Báo Thanh Niên đã gặp chị T. cùng cháu bé và liên hệ với ông Nguyễn Duy Tân, Chủ tịch UBND phường Trấn Biên (Đồng Nai), để phối hợp xử lý vụ bạo hành trẻ em theo lời cầu cứu của ông Tr. (đang sinh sống ở bang Texas, Mỹ; là cha của bé trai N.T).

Trao đổi với PV, chị T. thừa nhận những đoạn clip bạo hành bé 3 tuổi mà chị đã gửi cho cha của đứa bé ở Mỹ là được trích xuất từ camera trong nhà riêng và người trong clip là chị T. và con ruột của chị này.

Chị T. cho biết do bức xúc về việc nuôi con nên chị đã bạo hành bé 3 tuổi, rồi gửi cho ông Tr. để "gây áp lực". Chị T. thừa nhận hành vi của mình là sai trái và đồng ý đến UBND phường Trấn Biên (Đồng Nai) để trình báo và viết cam kết không tái phạm, đồng thời xin được nhận mức độ xử lý vi phạm nhẹ nhất để làm ăn, nuôi 3 con nhỏ (trong đó bé N.T là con chung của chị T. và ông Tr.).  

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Duy Tân, Chủ tịch UBND phường Trấn Biên, cho biết đã chỉ đạo với các đơn vị chức năng, đoàn thể để phối hợp xử lý vụ việc theo đề nghị của PV và chị T.

Theo nội dung nhiều đoạn clip, trong ngày 11.10 tại phường Trấn Biên, chị T. đã bạo hành con ruột của mình bằng nhiều hành động gây nguy hiểm cho cháu bé, trong đó có hành động dùng dây vải đưa vào cổ cháu bé rồi nâng lên…

Xác minh clip người phụ nữ ở Đồng Nai bạo hành con gửi cho chồng bên Mỹ - Ảnh 1.

Người phụ nữ thừa nhận hành động bạo hành của mình là sai trái, xin được nhận mức độ xử lý nhẹ nhất để còn đường làm ăn, nuôi con

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Chị T. giải thích do bức xúc với ông Tr. trong việc nuôi con nên đã hành xử như vậy. Người thân trong gia đình (đã phản ánh với Báo Thanh Niên) của ông Tr. cũng mong muốn cơ quan chức năng có hình thức răn đe và yêu cầu chị T. không để xảy ra tình trạng tương tự.

Tin liên quan

Bạo hành con đẻ, người cha bị phạt 10 triệu đồng

Bạo hành con đẻ, người cha bị phạt 10 triệu đồng

Một người đàn ông ở Nghệ An bị xử phạt 10 triệu đồng vì hành vi bạo hành, gây thương tích cho con đẻ.

Long An: Làm rõ vụ một phụ nữ ôm con kêu cứu vì bị 'chồng hờ' bạo hành

Tiền Giang: Xác minh vụ bảo mẫu bạo hành bé gái gây phẫn nộ

Khám phá thêm chủ đề

Bạo hành UBND phường Trấn Biên Đồng Nai bạo hành trẻ em xử lý vi phạm Trình báo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận