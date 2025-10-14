Báo Thanh Niên xác minh clip mẹ bạo hành con do người cha từ Mỹ cầu cứu

Sáng 14.10, PV Báo Thanh Niên đã gặp chị T. cùng cháu bé và liên hệ với ông Nguyễn Duy Tân, Chủ tịch UBND phường Trấn Biên (Đồng Nai), để phối hợp xử lý vụ bạo hành trẻ em theo lời cầu cứu của ông Tr. (đang sinh sống ở bang Texas, Mỹ; là cha của bé trai N.T).

Trao đổi với PV, chị T. thừa nhận những đoạn clip bạo hành bé 3 tuổi mà chị đã gửi cho cha của đứa bé ở Mỹ là được trích xuất từ camera trong nhà riêng và người trong clip là chị T. và con ruột của chị này.

Chị T. cho biết do bức xúc về việc nuôi con nên chị đã bạo hành bé 3 tuổi, rồi gửi cho ông Tr. để "gây áp lực". Chị T. thừa nhận hành vi của mình là sai trái và đồng ý đến UBND phường Trấn Biên (Đồng Nai) để trình báo và viết cam kết không tái phạm, đồng thời xin được nhận mức độ xử lý vi phạm nhẹ nhất để làm ăn, nuôi 3 con nhỏ (trong đó bé N.T là con chung của chị T. và ông Tr.).

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Duy Tân, Chủ tịch UBND phường Trấn Biên, cho biết đã chỉ đạo với các đơn vị chức năng, đoàn thể để phối hợp xử lý vụ việc theo đề nghị của PV và chị T.

Theo nội dung nhiều đoạn clip, trong ngày 11.10 tại phường Trấn Biên, chị T. đã bạo hành con ruột của mình bằng nhiều hành động gây nguy hiểm cho cháu bé, trong đó có hành động dùng dây vải đưa vào cổ cháu bé rồi nâng lên…

Người phụ nữ thừa nhận hành động bạo hành của mình là sai trái, xin được nhận mức độ xử lý nhẹ nhất để còn đường làm ăn, nuôi con ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Chị T. giải thích do bức xúc với ông Tr. trong việc nuôi con nên đã hành xử như vậy. Người thân trong gia đình (đã phản ánh với Báo Thanh Niên) của ông Tr. cũng mong muốn cơ quan chức năng có hình thức răn đe và yêu cầu chị T. không để xảy ra tình trạng tương tự.