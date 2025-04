Bạo hành con đẻ, người cha bị phạt 10 triệu đồng

Ngày 30.4, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết, ông Bùi Thanh An, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nghệ An, vừa ký quyết định xử phạt hành chính đối với ông N.H.H (38 tuổi, ngụ P.Hưng Phúc, TP.Vinh) vì đã có hành vi bạo hành, gây thương tích cho con đẻ.



Trước đó, ông N.H.H dùng chổi, cán có gắn inox đánh con ruột 9 tuổi, gây thương tích. Hành vi này bị cơ quan chức năng phát hiện, điều tra, nhưng chưa đến mức xử lý hình sự nên đề nghị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính.

UBND tỉnh Nghệ An đã ra quyết định xử phạt ông H. 10 triệu đồng, áp dụng theo điểm a khoản 2 điều 52 Nghị định số 144 năm 2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; phòng chống bạo lực gia đình.