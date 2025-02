Rủ đánh bida ăn tiền, 1 người bị đánh thương tích 39%

Ngày 21.2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Càng Long (Trà Vinh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Gia Định (34 tuổi, ngụ xã Kim Sơn, H.Châu Thành, Tiền Giang) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Định là người dùng cây cơ đánh bida gây thương tích đối với người khác.

Bị can Bùi Gia Định tại cơ quan công an ẢNH: CTV

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 11.11.2024, Định đánh bida tại một tiệm ở ấp Trà Ốp, xã Tân Bình, H.Càng Long, Trà Vinh. Tại đây, ông L.V.T (47 tuổi, ngụ cùng địa phương) có lời lẽ khiêu khích và rủ Định đánh bida ăn thua bằng tiền.

Định không đồng ý, ông T. liên tục chửi bới và đòi đánh Định, nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó, ông T. tiếp tục chửi Định.

Tức giận, Định cầm cây cơ tiến đến, đánh trúng vai, quật ngã ông T. và dùng cây cơ gãy đánh nhiều cái vào vùng đầu, mặt làm ông T. ngất xỉu, được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tiếp nhận tin báo, cơ quan công an mời Định làm rõ. Bước đầu, Định thừa nhận hành vi của mình. Xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Công an xã Tân Bình chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an H.Càng Long thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền. Kết quả giám định tỷ lệ thương tật đối với ông T. là 39%.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Càng Long tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.