Khổ sở vì hàng xóm nhậu say là qua chửi bới, đập phá nhà

Cùng ngày, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, chị N.T.K.D (34 tuổi, ở xã Hòa Phú, H.Củ Chi) cho biết, ông T. là hàng xóm và cũng là họ hàng trong gia đình. Khoảng 1 năm nay, ông này nhiều lần chửi bới, ném đá, đập phá nhà chị D. mà không có bất kỳ lý do gì.

Ông T. nhặt đá ném chồng chị D. trước sự chứng kiến của công an địa phương. Người nhà cố ngăn cản ông T. nhưng không được ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Những lần trước đó, ông T. chửi bới, ném đá và đập nhà chị D. Gia đình có trình báo lên địa phương và được hòa giải. Ông T. cũng đã viết cam kết không tái phạm.

Tuy nhiên, rạng sáng 13.1, ông T. có biểu hiện say xỉn, liên tục đập phá, ném đá vào nhà chị D. Công an địa phương sau đó cũng có mặt xử lý.

Từ camera an ninh nhà dân cho thấy, thời điểm công an có mặt, lúc này ông T. vẫn đang chửi bới. Lực lượng chức năng yêu cầu ông T. giữ trật tự nhưng người này nhặt một vật cứng (đá) ném về phía người đàn ông. Khi công an yêu cầu ông T. lên xe để chở về trụ sở thì người này tiếp tục lao đến, vung chân đạp chồng chị D. ngã ra đường.

Đồ đạc, tôn rào nhà chị D. bị đập phá hư hỏng ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Liền đó, công an xã đã khống chế, đưa ông T. về trụ sở để lập hồ sơ, xử lý.

Cũng theo chị D., trước đây, ông T. có mượn gia đình một số tiền và đã trả. Sau đó, người này tiếp tục mượn tiền nhưng gia đình chị T. không có để cho mượn và đây có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ việc đập phá nhà. Hiện Công an xã Hòa Phú đang lập hồ sơ, xử lý với ông T. theo quy định của pháp luật.